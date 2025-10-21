용석우 KEA 회장 "미중 기술 경쟁 격화…기업 경영에 근본적 변화 필요"

제20회 전자·IT의 날 기념행사 환영사

서울 강남구 코엑스에서 열려

"거대한 전환 소용돌이에 서 있어" 강조

"AI 등 기술이 비즈니스 새롭게 정의"

LG전자 조주완 사장은 금탑산업훈장

중국 공세엔 "하나하나 대응 준비"

용석우 한국전자정보통신산업진흥회(KEA) 회장(삼성전자 영상디스플레이사업부장 사장)은 21일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제20회 전자·IT의 날 기념행사에서 "미중 기술 패권 경쟁은 반도체, 배터리, 인공지능(AI) 등 핵심 분야에서 갈수록 격화되고 있으며 공급망 재편은 기업들의 경영 전략 전반에 근본적인 변화를 요구하고 있다"는 견해를 밝혔다.

용 회장은 이날 행사에서 환영사를 맡아 "지금 우리는 거대한 전환의 소용돌이 한가운데 서 있다"며 이같이 강조했다. 그는 "기후 변화와 ESG(환경·사회·지배구조) 규제 강화도 빠르게 진행되고 있다"며 "환경과 지속가능성에 대한 요구는 이제 기업의 선택이 아닌 생존 조건"이라고 했다.

이어 "동시에 AI 전환의 물결은 산업과 일상을 근본적으로 뒤흔들고 있다"며 "생성형 AI, 피지컬 AI, 초연결 인프라 기술은 전자·IT 산업과 에코 시스템을 재편하며 제품, 서비스, 비즈니스 모델을 완전히 새롭게 정의하고 있다"고 분석했다.

용 회장은 "거대한 도전 속에서도 우리 전자·IT 산업은 위기를 기회로 바꾸며 놀라운 성과를 이어가고 있다"며 "지금 우리는 세계 최고 수준의 전자·IT 강국으로서 새로운 미래를 여는 문 앞에 서 있다"고도 말했다.

그러면서 "앞으로의 20년은 AI와 지속가능성의 시대"라며 "정부, 기업, 학계가 함께 혁신의 속도를 높이고 지속 가능한 산업 생태계를 구축하며 글로벌 리더십을 더욱 공고히 해 나갈 것"이라고 강조했다.

한편 이날 조주완 LG전자 최고경영자(CEO)가 전자·IT 산업의 위상을 높인 공로를 인정받아 금탑산업훈장을 받았다. 조 CEO는 행사 전 취재진과 만나 "임직원을 대표해서 받는 상으로 생각해 회사에 매우 영광스럽다"며 "임직원이 함께 만든 업적을 정부와 산업계가 인정해준 것 같다"고 했다.

글로벌 가전 시장에서 중국의 공세가 거세지는 데 대해선 "하나하나 대응을 준비하고 있다"며 "중국이 가진 경쟁력을 비슷한 수준으로 만드는 작업을 하고 있다"고 말했다.





