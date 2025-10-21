코레일, 전기요금 폭탄에 '휘청'…재생e '시급'

영업 적자보다 전기요금 비용이 더 많아

정준호 "태양광 등 연계·자체 생산 확대"

한국철도공사가 막대한 전기요금 부담에 휘청이고 있는 가운데 공사의 재생에너지 생산은 최대치 대비 0.6%에 불과한 것으로 나타나 재정 압박 가능성이 커지고 있다.

21일 더불어민주당 정준호 의원(광주 북구갑)이 한국철도공사로부터 제출받은 자료에 따르면 코레일이 최근 5년간(2021~2025년 6월) 납부한 전기요금은 무려 2조2,199억원에 달하는 것으로 확인됐다.

이는 같은 기간 총 영업적자(2조598억원)를 웃도는 규모로, 전기요금이 코레일 적자의 핵심 원인임을 여실히 보여준다. 올해 6월 기준 코레일 총부채는 21조3,106억원에 육박하며 재정 건전성 확보가 절실한 상황이다.

문제는 전기요금 인상 추이와 코레일의 특수한 요금 체계에 있다. 코레일이 올해 7월 기준 납부한 전기요금 요율은 kWh당 221.6원으로, 2021년 대비 무려 61.4% 급등했다. 더욱이 코레일은 심야시간 할인 혜택을 받지 못하고 산업용 요금을 적용받아 다른 공기업보다 약 23% 높은 전기요금을 내고 있는 것으로 파악됐다. 한전과의 요금 협상 외에 현실적인 자체 절감방안 마련이 시급하다는 지적이 나오는 이유다.

이러한 위기 속에서 한국철도공사의 자체적인 재생에너지 생산은 제자리걸음을 면치 못하고 있다. 현재 코레일의 재생에너지 생산량은 3GWh로, 생산 가능 최대치 계획(485GWh) 대비 겨우 0.6%에 불과하다. 이는 장기적 비용 절감 및 친환경 기업으로의 전환이라는 시대적 요구에 역행하는 수치라는 비판이 제기된다.

하지만 가능성은 엿보인다. 코레일 자체 분석에 따르면 활용 가능한 부지와 건물, 주차장, 방음벽, 선로 등 시설을 최대한 활용할 경우 연간 485GWh의 전력을 자체 생산할 수 있다. 이 경우 코레일의 자체 생산 전기단가(209원)를 적용하면, 연간 약 1,010억원이라는 막대한 비용 절감 효과를 기대할 수 있다. 나아가 서남권 태양광 발전을 철도 운행에 도입하면 연간 12GWh의 전기를 추가 생산, 26억원의 비용을 더 아낄 수 있다.

정 의원은 "이재명 정부의 국정과제에 서남권 RE100 산단 조성과 재생에너지 생산 확대 등이 포함된 만큼 철도공사는 자체적인 재생에너지 생산 확대와 서남권 재생에너지 연계 강화가 필요하다"며 "자체 생산 재생에너지는 공사의 적자와 기후환경 문제를 함께 해결할 수 있는 '일석이조' 효과를 거둘 수 있다"고 강조했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



