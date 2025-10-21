에이비엘바이오, 월드 ADC 샌디에이고 참가

이중항체 ADC의 안전성과 효능 발표

이중항체 전문기업 에이비엘바이오는 다음달 3일부터 6일(현지시간)까지 미국 캘리포니아주 샌디에이고에서 개최되는 제16회 월드 ADC 샌디에이고(World ADC San Diego) 2025에 참석해 이중항체 ADC 개발 전략을 소개한다고 21일 밝혔다.

월드 ADC 시리즈는 글로벌에서 가장 큰 규모의 ADC 전문 행사다. ADC에 관심 있는 다양한 참가자들이 모여 ADC 개발 전략과 새로운 기술 등을 논의하는 자리다. 지난 6월에는 월드 ADC 시리즈 중 하나인 월드 ADC 아시아가 인천에서 개최된 바 있다. 에이비엘바이오는 월드 ADC 아시아에 이어 이번 월드 ADC 샌디에이고에서도 이중항체 ADC에 대해 발표할 예정이다. 발표일은 다음달 4일이다.

에이비엘바이오의 발표 주제는 '이중항체 ADC의 새로운 표적 조합 검증: 종양 선택성 증가 및 비표적 독성 감소'이며, 이를 통해 두 가지 표적 조합으로 단일항체 ADC 대비 개선된 이중항체 ADC의 안전성과 효능을 설명할 계획이다.

이상훈 에이비엘바이오 대표는 "글로벌 무대에서 당사의 이중항체 ADC 개발 전략을 소개할 기회가 많아지고 있다. 이중항체 ADC에 대한 관심이 그만큼 크기 때문일 것"이라며 "현재 에이비엘바이오가 개발 중인 이중항체 ADC ABL206 및 ABL209의 임상 1상 진입을 위한 준비가 마무리 단계에 있다. 빠른 임상 개발을 통해 이중항체 ADC 시장 내 리더십을 확보할 계획"이라고 말했다.

에이비엘바이오는 지난해 이중항체 ADC 및 듀얼 페이로드 ADC를 포함한 차세대 ADC 개발을 본격화하고, 비임상 단계의 ABL206 및 ABL209 등 이중항체 ADC를 개발하고 있다. 에이비엘바이오는 ABL206 및 ABL209의 미국 임상 1상 진입을 위한 임상시험계획서(IND)를 올해 연말과 내년 초 각각 제출할 예정이며, IND 승인에 따른 본격적인 임상 개발은 에이비엘바이오의 미국 독립 법인 네옥 바이오(Neok Bio)에서 진행할 예정이다.





