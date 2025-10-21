영천시의회, 행정사무감사에 '시민제보' 받는다

불합리한 사항·제도개선 사항 등 감사에 반영



영천시의회(의장 김선태)는 2025년도 행정사무감사를 앞두고 오는 31일까지 시민제보를 받는다.

제보대상은 시정 전반에 관한 위법·부당한 사항, 주요시책과 사업에 대한 개선 및 건의사항, 주요사업의 예산낭비 사례 등이며 접수된 내용은 행정사무감사를 위한 참고자료로 활용된다.

영천시의회 제공

다만 개인의 사생활을 침해하는 사항, 진행 중인 재판이나 수사 중인 사건, 단순 민원은 제외된다.

참여는 영천시의회 홈페이지 행정사무감사 시민제보 게시판이나 방문 및 우편 등 다양한 방법으로 할 수 있다.

영천시의회는 다가오는 제249회 제2차 정례회 회기 중인 11월 26일부터 12월 2일까지 7일간 시정 전반에 대한 행정사무감사를 진행할 예정이다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>