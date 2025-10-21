김경일 시장 "2031년 종합병원 반드시 유치…100만 자족도시 실현"

파주시, 숙원사업 4년 만에 메디컬클러스터 착공

시, 2028년 부지 완공·2031년 종합병원 목표

김경일 파주시장 "의료바이오 신성장 동력 삼겠다"

경기 파주시가 지난 2020년부터 추진해온 파주메디컬클러스터 조성 사업이 지난 20일 착공을 시작으로 본격적인 개발에 들어갔다.

파주시가 지난 20일 서패동 368번지 일원에서 파주메디컬클러스터 조성 사업 착공식을 개최하고 있다. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

파주시는 사업시행자인 파주메디컬클러스터㈜가 서패동 368번지 일원에서 파주메디컬클러스터 조성 사업 착공식을 개최했다고 21일 밝혔다. 이날 착공식은 김경일 파주시장, 박대성 파주시의회 의장, 시민 등 200여 명이 참석한 가운데 진행됐다.

파주메디컬클러스터 조성사업은 파주도시관광공사가 출자자로 참여하는 민관 합동 특수 목적 법인(SPC)이 추진하는 사업으로, 서패동 일원 부지(44만9338㎡)에 공동주택과 함께 ▲종합의료시설(4만㎡, 2031년 준공) ▲국립암센터 미래혁신센터(3500㎡, 2029년 준공)가 포함된 혁신의료연구단지(5만5320㎡) ▲바이오융복합단지(3만164㎡) 등 메디컬클러스터를 구축하는 사업이다.

시는 그간 2020년 6월 국립암센터 혁신의료연구센터 조성 업무협약을 체결한 이후 2020년 12월 발전종합계획 반영, 2021년 2월 민관 합동 특수 목적 법인(SPC) 설립 및 사업시행승인, 2022년 3월 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립, 2024년 12월 실시계획인가, 2025년 7월 개발계획 및 실시계획 변경, 2025년 9월 토지 보상 완료 등의 절차를 거쳐 본격적으로 개발사업을 진행하게 되었다고 밝혔다.

특히 그간 공사비, 인건비, 금리 상승 등으로 인한 물가 오름세와 사업성 악화로 사업 추진이 다소 지연되었으나, 어려운 시장 환경 속에서도 지난해 에이치디시(HDC)현대산업개발이 시공사로 참여하고 토지 보상이 완료되면서 사업을 본격적으로 추진할 수 있게 되었다고 설명했다.

김경일 파주시장이 지난 20일 서패동 368번지 일원에서 열린 '파주메디컬클러스터 조성 사업' 착공식에서 인사말을 하고 있다. 파주시 제공 원본보기 아이콘

이에 따라 부지 공사인 도시개발사업과 공동주택 건설 사업은 2028년 12월 준공을 목표로 추진하고, 올해 하반기에는 종합병원 공모를 통해 우선협상대상자를 선정, 2026년 상반기 중 사업 협약을 체결해 종합병원 유치를 확정할 계획이다.

김경일 파주시장은 "부동산 시장과 건설경기 침체라는 예상치 못한 악재 속에서도 적극 협조하고 기다려주신 파주시민 여러분께 감사드린다"며 "파주메디컬클러스터를 통해 파주시민의 오랜 숙원이었던 대형 종합병원을 유치하고, 의료바이오산업을 신성장동력으로 삼아 파주의 경제를 더 크게 발전시켜 파주시를 100만 자족도시로 만들어 나가겠다"고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



