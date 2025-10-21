노브랜드 버거, '어메이징 감바스 버거' 출시 한 달새 20만개 팔려

일 평균 7000개 가량 팔리며 인기 메뉴 등극

일 평균 7000개 가량 팔리며 인기 메뉴 등극

신세계푸드의 노브랜드 버거는 지난달 선보인 신메뉴 'NBB 어메이징 감바스 버거'가 출시 한 달 만에 20만개 판매를 넘어섰다고 21일 밝혔다

NBB 어메이징 감바스 버거는 노브랜드 버거가 새우를 활용한 스페인 요리인 '감바스 알 아히요'를 버거로 재해석해 선보인 가을 시즌 한정 신메뉴다. 일평균 7000개가량 팔리며 출시 1개월 만에 누적 판매량 20만개를 돌파했다.

NBB 어메이징 감바스 버거 2종은 출시와 함께 새우 패티와 통새우 조합의 풍성한 새우버거로 입소문 타며, 올해 선보인 노브랜드 버거 메뉴 가운데 어메이징 더블에 이어 두 번째로 높은 판매량을 기록했다. 특히 NBB 어메이징 감바스 새우는 고객들의 높은 호응으로 판매 기간을 오는 11월 27일까지 한 달간 연장하기로 했다.

신세계푸드는 "노브랜드 버거가 선보인 'NBB 어메이징 감바스 버거'는 제철 식재료인 새우를 버거에서도 만날 수 있도록 감바스를 재해석해 고객 호응이 높다"며 "노브랜드 버거는 고객들에게 차별화된 경험을 제공할 수 있는 신메뉴를 지속 선보일 예정"이라고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



