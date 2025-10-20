본문 바로가기
Dim영역
경제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

김정관 산업장관 "美, 전액 현금투자 요구 물러서…우리 입장 상당 부분 반영"

세종=강나훔기자

입력2025.10.20 20:46

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"외환시장 부담 최소화 공감대"

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

미국이 한국과의 투자 협상에서 '전액 현금 투자' 요구 입장을 사실상 완화했다는 평가가 나왔다. 김정관 산업통상부 장관은 미국에서 귀국 직후 "미국이 여전히 전액 현금 투자를 요구하는 상황은 아니다"라고 밝히며, 양국이 투자 방식·외환시장 부담 등을 둘러싸고 입장 조정 단계에 들어갔다고 했다.


김 장관은 20일 오후 인천국제공항 제2터미널을 통해 귀국하면서 기자들과 만나 "미국이 계속 전액 현금 투자만을 요구했다면 협상이 어려웠을 것"이라며 "상당 부분 우리 의견을 받아들였다"고 말했다. 이어 "외환시장에 불필요한 충격을 주지 않겠다는 데 대해 양측이 인식을 같이하고 있다"고 덧붙였다.

그는 이번 미국 방문에서 한미 간 통상 현안을 중심으로 협의가 이뤄졌으며, 투자 규모·방식 등과 관련한 실무 논의가 이어졌다고 설명했다. 다만 세부 조율이나 합의 내용에 대해서는 "논의가 진행 중인 사안이라 구체적으로 밝히긴 어렵다"고 말을 아꼈다.


김 장관은 또 "우리가 보낸 안에 대해 여러 쟁점에서 입장이 좁혀지고 있다"며 "이견이 완전히 해소된 것은 아니지만 진전이 있다"고 말했다. 이어 "미국이 완전한 현금 투자만을 고집하는 형태는 아니었다. 상호 협의를 통해 조정 가능한 구조를 만들고 있다"고 설명했다.


향후 협상 일정과 관련해 김 장관은 "필요하다면 언제든 다시 미국을 방문할 수 있다"며 "상황에 따라 추가 협의가 있을 것"이라고 했다.




세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"종량제 봉투에 볼펜 버리면 80만원?"… 과태료 폭탄 맞는다 난리나자 정부 결국 "종량제 봉투에 볼펜 버리면 80만원?"… 과태료 폭... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

가을야구 티켓, 암표상 1명이 6700만원어치 싹쓸이

"보석 같은 눈 진짜였다" 유리 대신 '이것' 넣은 美 남성

"오렌지색 좋아 샀는데 핑크색 됐어" 아이폰17 프로 변색 논란

"종량제 봉투에 볼펜 버리면 80만원?"…과태료 폭탄 맞는다 난리나자 정부 결국

인천공항 3시간 걸리는데…이스탄불 '패스트트랙' 단 5분이면 끝

대전 초등생 살해 명재완, 1심서 무기징역

새로운 이슈 보기