신한은행, '보이스피싱 피해자'에 생계비 최대 300만원 지원

김혜민기자

입력2025.10.20 19:12

'보이스피싱제로 3차년도 사업' 추진

신한은행은 보이스피싱 피해자 지원 및 예방을 위해 긴급 생활비 300만원 지원 등 '보이스피싱제로 3차년도 사업'을 추진한다고 20일 밝혔다.

신한은행 전경사진.

신한은행 전경사진.

이 사업은 신한은행이 금융감독원, 경찰청, 사회복지공동모금회, 굿네이버스와 함께 전기통신 금융사기 피해자의 일상회복을 지원하고 전국민 대상 보이스피싱 피해 예방과 금융사기에 대한 인식을 높이기 위해 추진하는 사업이다.


신한은행은 2023년 5월 보이스피싱제로 사업 추진을 위해 사회복지공동모금회에 3년간 매년 100억원씩 총 300억원을 후원하는 협약을 체결했다. 이후 1·2차 사업을 통해 취약계층 피해자 총 5211명 대상 생활비 150억원 지급, 법률상담·소송지원 1064건, 심리상담 635명, 예방교육 1만3954명, 보이스피싱 피해예방 무료보험 2732명 등을 지원했다.

신한은행은 내년 9월 말까지 진행되는 3차년도 사업에서도 중위소득 100% 이하 전기통신금융사기 피해자들을 대상으로 최대 300만원의 긴급 생계비를 지원하고, 법률상담·민사소송지원, 심리상담 등에 나설 예정이다.


3차년도 사업에서는 누구나 참여 가능한 '온라인 예방교육'을 새롭게 개설했다. 온라인 교육 홈페이지에서 스마트폰이나 PC 등을 활용해 강의를 수강하면 보이스피싱 예방보험(가입기간 1년)도 무료로 제공한다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
