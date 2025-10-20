경기도-광주광역시, 사회적경제조직 판매교류 '맞손'

경기도주식회사-광주광역시 사회적경제지원센터 업무협약 체결

경기도주식회사와 광주광역시 사회적경제지원센터가 지난 18일 광주광역시 시의회에서 '경기도-광주광역시 사회적경제조직 판매교류 협업을 위한 업무협약'을 체결하고 사회적경제조직 활성화를 위해 공동 노력하기로 했다.

이재준 경기도주식회사 대표이사와 최유진 광주사회적경제지원센터장이 지난 18일 광주광역시 시의회에서 '경기도-광주광역시 사회적경제조직 판매교류 협업을 위한 업무협약'을 체결하고 있다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

협약식에는 이재준 경기도주식회사 대표이사와 최유진 광주사회적경제지원센터장 등 10여 명이 참석했다.

양 기관은 이번 협약을 토대로 사회적경제조직의 판로 활성화 및 향상을 위한 공동 판매 활동에 나서는 한편 판로 활성화를 위해 각 기관이 가진 정보도 공유하기로 했다.

경기도주식회사가 타 지자체 사회적경제조직과 업무협약을 체결한 것은 이번이 2번째다. 지난해 9월 경기도주식회사는 제주특별자치도 사회적경제지원센터와 MOU(업무협약)를 체결하고 올해 경기도 사회적경제 거점매장 '공삼일샵'에서 제주도 사회적경제조직 우수 제품 판매를 진행했다.

하반기에는 제주도에서 경기도 사회적경제조직의 우수 제품이 기획전을 통해 판매될 예정이다.

이재준 경기도주식회사 대표이사는 "사회적경제는 지역 문제를 지역이 스스로 해결하고 사람 중심의 가치를 실현하는 중요한 경제 생태계"라며 "이번 협약을 통해 경기도와 광주광역시가 역량과 자원을 공유해 사회적경제기업들이 보다 폭넓은 시장에서 활약하는 계기가 됐으면 좋겠다"고 말했다.

최유진 광주사회적경제지원 센터장은 인사말을 통해 "작년 경기도 공삼일샵의 사회적경제 홍보 부스가 인상 깊었다"며 "이번 업무협약을 통해 판로 개척과 더불어 보다 넓고 많은 부분에서 협력하길 기대한다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>