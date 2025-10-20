본문 바로가기
화성시, 사회적 약자 자동차 무상 안전점검 실시

정두환기자

입력2025.10.20 11:21

26일 스타필드마켓 동탄점 주차장서 개최

경기도 화성시는 오는 26일 스타필드마켓 동탄점 주차장에서 동부·동탄권 사회적약자를 대상으로 한 자동차 무상안전점검 행사를 개최한다.

화성시, 사회적 약자 자동차 무상 안전점검 실시
원본보기 아이콘

2005년부터 매년 개최해 온 이 행사는 경기도자동차전문정비사업조합(카포스) 화성시동부지회가 주관하고 화성시와 화성시자원봉사센터가 후원한다.


점검 대상은 관내 등록장애인, 100시간 이상 자원봉사자, 국가유공자, 사회복지시설의 차량 등이다. 희망자는 장애인카드, 신분증, 봉사자카드, 차량등록증 등을 지참해 당일 오후 3시 30분까지 현장 접수하면 된다.

무상안전점검 항목은 ▲와이퍼·항균필터·플러그 등 무상 교환 ▲워셔액·부동액·엔진오일 무상 보충 ▲발전기·스타트 모터 상태 점검 등이다.


이일로 화성시 차량등록과장은 "어려운 소외계층에 조금이나마 도움을 주기 위해 이번 행사를 마련했다"며 "이번 점검을 통해 보다 안전하게 차량을 운행하시길 바란다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
