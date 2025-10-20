본문 바로가기
의정부시, 방통대 총동문회 '일일찻집' 수익금 100만원 노성야학에 전달

이종구기자

입력2025.10.20 11:10

언론사 홈 구독
경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 17일 한국방송통신대학교 의정부·양주 총동문회(회장 황춘화)가 '일일찻집'을 통해 마련한 수익금 100만원을 노성야학에 장학금으로 전달했다고 20일 밝혔다.

김동근 시장이 지난 17일 한국방송통신대학교 의정부·양주 총동문회의 '일일찻집' 수익금 전달식에서 함께 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

김동근 시장이 지난 17일 한국방송통신대학교 의정부·양주 총동문회의 '일일찻집' 수익금 전달식에서 함께 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

시장실에서 열린 전달식에는 김동근 시장을 비롯해 총동문회 황춘화 회장과 임원진, 신성민 노성야학 교장이 참석해 지역사회 나눔과 교육 지원의 의미를 나눴다.


한국방송통신대학교 의정부·양주 총동문회는 매년 회원들의 자발적인 참여로 나눔 활동을 이어오고 있다. 올해는 일일찻집을 통해 모은 수익금을 지역 성인문해 교육기관인 노성야학 학생들에게 장학금으로 전달해 지속 가능한 학습문화 확산에 기여했다.

신성민 교장은 "소중한 후원에 진심으로 감사드리며, 학습 교재 구입과 학습 환경 개선에 소중히 활용하겠다"고 전했다.


김동근 시장은 "어려운 여건 속에서도 배움의 꿈을 이어가는 노성야학 학생들의 열정이 곧 의정부의 희망"이라며 "이번 기증이 배움의 기쁨을 나누는 따뜻한 지역 공동체로 이어지길 바란다"고 말했다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
