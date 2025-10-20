본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

교육

정근식 "기초학력 보장 강화에 힘쓸 것"

오주연기자

입력2025.10.20 10:59

시계아이콘00분 54초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정근식 서울시교육감이 학생들의 맞춤형 성장을 지원하기 위해 '기초학력' 보장을 강화하는 한편 인공지능(AI) 시대 흐름에 맞는 인재 양성 등에 힘쓰겠다고 20일 밝혔다.


정 교육감은 이날 국회 교육위원회에서 열린 국정감사에서 인사말을 통해 "모든 학생이 배움에서 소외되지 않고, 개별 맞춤형 성장을 실현할 수 있도록 기초학력 보장 강화에 힘쓰겠다"고 말했다.

정 교육감은 "사회가 다원화·다문화 사회로 전환됨에 따라 이주배경학생, 특수교육대상학생, 경제취약학생, 학교 밖 청소년 등 교육취약계층에게 우리의 세심한 돌봄이 필요하다"면서 "시교육청은 이들의 학습 결손 및 교육 격차 해소를 위해 포용적인 맞춤형 교육 여건을 조성하고, 실질적인 지원을 강화하고 있다"고 했다.


최근 증가하는 청소년 자살 문제 등에 대해서도 언급했다. 정 교육감은 "갈수록 악화되는 학생 마음건강지표의 심각성을 엄중하게 직시하고 있다"면서 "보편적 예방 교육을 실시하고, 위기 학생을 적극적으로 선별해 지원하며 위기 상황에 대한 긴급대응시스템을 운영하겠다"고 말했다.


새 정부의 국정과제로 제시된 'AI·디지털 시대 미래인재 양성'에 대해서는 'AI교육센터 설립', 학생들의 인문학적 소양 강화 등으로 보조를 맞춰나가겠다고 했다. 정 교육감은 "AI 디지털 미래 시대의 교육에서도 가장 중요한 것은 읽고, 쓰고, 비판적으로 생각하고 소통하는 능력"이라면서 "시교육청은 '독서교육이 곧 미래교육'이라는 신념으로 독서, 토론, 인문학 교육을 한층 더 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

이와 함께 정 교육감은 '교권 문제'에도 적극 대응하고 있다고 피력했다. 그는 "교사의 교육활동은 보호가 아니라 존중의 대상"이라면서 "교사가 존중받고 본연의 교육활동에 전념할 수 있도록 교사의 수업 외 업무 경감, 안전한 학습환경 조성, 심리상담 지원 확대, 법률 자문 체계 강화를 추진하고 있다"고 말했다.


끝으로 "교육 주체로서의 학부모 역량 제고를 위한 맞춤형 상담 및 다양한 교육 프로그램 운영을 강화하겠다"면서 "학부모가 안심할 수 있는 안전하고 쾌적한 교육환경 조성에 만전을 기하겠다"고 했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배움이지" 눈부신 전진중인 우한 [규제없는도시, 메가샌드박스]③ 한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

패스트트랙으로 출국 '최대 5분'…이스탄불공항 가보니

"너무 과도해" 기프티콘에 또 운다…카톡에 주는 수수료까지 세금 매겨

'비계 목살' 항의하니 "중량 맞춰 나왔다"…"이래서 제주 안가요"

"소다 아니라 쏘다예요" 미사일 펑펑 터지는 공군 '쏘다팝' 화제

IMF "한국 1인당 GDP, 대만에 추월 당해…올해 37위"

10월 내내 하루도 빠짐없이 사들였다…외국인 매수세에 잘나가는 한국전력

새로운 이슈 보기