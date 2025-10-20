정근식 "기초학력 보장 강화에 힘쓸 것"

정근식 서울시교육감이 학생들의 맞춤형 성장을 지원하기 위해 '기초학력' 보장을 강화하는 한편 인공지능(AI) 시대 흐름에 맞는 인재 양성 등에 힘쓰겠다고 20일 밝혔다.

정 교육감은 이날 국회 교육위원회에서 열린 국정감사에서 인사말을 통해 "모든 학생이 배움에서 소외되지 않고, 개별 맞춤형 성장을 실현할 수 있도록 기초학력 보장 강화에 힘쓰겠다"고 말했다.

정 교육감은 "사회가 다원화·다문화 사회로 전환됨에 따라 이주배경학생, 특수교육대상학생, 경제취약학생, 학교 밖 청소년 등 교육취약계층에게 우리의 세심한 돌봄이 필요하다"면서 "시교육청은 이들의 학습 결손 및 교육 격차 해소를 위해 포용적인 맞춤형 교육 여건을 조성하고, 실질적인 지원을 강화하고 있다"고 했다.

최근 증가하는 청소년 자살 문제 등에 대해서도 언급했다. 정 교육감은 "갈수록 악화되는 학생 마음건강지표의 심각성을 엄중하게 직시하고 있다"면서 "보편적 예방 교육을 실시하고, 위기 학생을 적극적으로 선별해 지원하며 위기 상황에 대한 긴급대응시스템을 운영하겠다"고 말했다.

새 정부의 국정과제로 제시된 'AI·디지털 시대 미래인재 양성'에 대해서는 'AI교육센터 설립', 학생들의 인문학적 소양 강화 등으로 보조를 맞춰나가겠다고 했다. 정 교육감은 "AI 디지털 미래 시대의 교육에서도 가장 중요한 것은 읽고, 쓰고, 비판적으로 생각하고 소통하는 능력"이라면서 "시교육청은 '독서교육이 곧 미래교육'이라는 신념으로 독서, 토론, 인문학 교육을 한층 더 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

이와 함께 정 교육감은 '교권 문제'에도 적극 대응하고 있다고 피력했다. 그는 "교사의 교육활동은 보호가 아니라 존중의 대상"이라면서 "교사가 존중받고 본연의 교육활동에 전념할 수 있도록 교사의 수업 외 업무 경감, 안전한 학습환경 조성, 심리상담 지원 확대, 법률 자문 체계 강화를 추진하고 있다"고 말했다.

끝으로 "교육 주체로서의 학부모 역량 제고를 위한 맞춤형 상담 및 다양한 교육 프로그램 운영을 강화하겠다"면서 "학부모가 안심할 수 있는 안전하고 쾌적한 교육환경 조성에 만전을 기하겠다"고 했다.





