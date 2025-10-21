본문 바로가기
NC QA-한국외대, 디지털콘텐츠 인력양성 MOU

최영찬기자

입력2025.10.21 14:50

산학 협력 통한 미래인재 육성

한국외국어대학교는 엔씨소프트의 자회사 엔씨큐에이(NC QA)와 디지털 콘텐츠 특화 인력 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.

사진 왼쪽부터 NC QA 김진섭 대표, 한국외국어대학교 임대근 교수. 한국외국어대학교

NC QA는 오랜 기간 축적한 QA(품질 보증) 업무 전문성을 바탕으로 한국외대와 디지털 콘텐츠 특화 인력 양성에 나선다. 한국외대 융합대학 학부생의 역량 강화 지원 체계를 확립하고, 교수진과 교육과정을 공동 개발하는 등 다양한 지원 방안에 협력할 계획이다.


한국외대는 2024학년도에 'Culture & Technology' 융합대학을 신설하고, 산하에 디지털콘텐츠학부를 개설해 창의적 스토리텔링과 첨단 디지털 기술, 콘텐츠 비즈니스 역량을 아우르는 융합 교육을 운영하고 있다. 해당 학부는 시각디자인·인공지능(AI)콘텐츠·확장현실(XR)제작·UI/UX 등 실무 중심 교과를 통해 글로벌 디지털 문화 환경을 선도할 융합형 콘텐츠 인재를 양성하고 있다.

한국외대 Culture & Technology 융합대학 임대근 교수는 "K-콘텐츠의 활성화로 인해 디지털 콘텐츠 특화 인력 양성의 중요성이 더해지고 있다"며 "이번 협약으로 학부생들이 경쟁력을 강화하고 지속적으로 성장할 수 있는 기회를 마련할 것"이라고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
