시흥시, '시화호 갯벌 맨발걷기 페스타' 24일 개최

정두환기자

입력2025.10.20 09:34

경기도 시흥시는 오는 24일 거북섬 해안 덱에서 '2025 시화호 갯벌 맨발걷기 페스타'를 개최한다.

오는 24일 '갯벌 맨발걷기 페스타'가 열리는 시흥 거북섬 해안데크 전경. 시흥시 제공

이번 행사는 시화호 갯벌의 생태적 가치를 체험하고, 심신 건강을 증진하기 위해 마련됐다.


행사에서는 박동창 맨발걷기국민운동본부 회장의 '치유와 회복'을 주제로 특별강연을 한다. 참가자들은 맨발걷기 지도자와 함께 해안 덱에서 갯벌 일원을 걸으며 시화호의 생태환경을 직접 체험할 수 있다.

걷기 코스는 2개 조로 나눠 순차적으로 진행되며, 행사장 주변에서는 시민 누구나 참여할 수 있는 다양한 프로그램도 운영한다.


'체험 존'에서는 힐링요가, 저염소금 만들기, 도자기 공예 등의 일일수업이 진행되며, '건강 존'에서는 다양한 건강 상담을 제공한다.


자세한 내용은 시흥시보건소 건강증진과 블로그에서 확인할 수 있다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
