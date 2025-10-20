트럼프 "콜롬비아 대통령, 마약 생산 장려…지원금 중단"

美국방, 콜롬비아 반군 소속 선박 격침 확인

도널드 트럼프 미국 대통령이 세계 최대 코카인 생산국인 콜롬비아에 미국의 마약 밀매 퇴치 지원금 지급을 중단하겠다고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 19일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "구스타보 페트로 콜롬비아 대통령은 불법 마약 수장으로서 대규모든 소규모든 콜롬비아 전역에서의 마약 생산을 강하게 장려하고 있다"고 비판했다. 이어 "마약은 콜롬비아에서 가장 큰 산업이 됐으며, 미국에서 막대한 지원금과 보조금을 받고 있음에도 페트로 대통령은 이를 막기 위해 아무 조치도 하지 않았다"면서 "이는 장기적으로 미국을 상대로 사기를 치는 것"이라고 주장했다.

그러면서 "(콜롬비아) 마약 생산의 목적은 미국에 막대한 양의 마약을 판매해 죽음과 파괴, 대혼란을 초래하는 데 있다"며 "오늘부터 이런 지원금, 어떤 형태의 보조금도 더 이상 콜롬비아에 지급하지 않을 것"이라고 덧붙였다. 미국은 그동안 콜롬비아에 경제 개발, 마약 퇴치 등을 목적으로 재정적 지원을 해왔는데 이를 중단하겠다고 밝힌 것이다.

앞서 지난달 콜롬비아 일간 엘티엠포와 엘에스펙타도르는 미국과 콜롬비아 정부 간 관련 동향을 보도하면서 코카인 생산·유통 차단과 마약 밀매 카르텔 억제 명목으로 미국 정부로부터 조달했던 콜롬비아 당국의 예산이 5억달러 규모라고 전했다.

미국 정부는 그간 콜롬비아를 마약 퇴치 협력 파트너로 삼고, 필요한 관련 자금을 현지에 지원해 왔다. 다만 페트로 대통령은 2022년 8월 콜롬비아 최초의 좌파 정부 출범 직후 마약 재배 농가를 겨냥한 강력한 군경 단속 대신 선진국 마약 수요를 줄이는 것에 더 초점을 맞출 것을 주장했다. 페루와 함께 세계 주요 코카인 생산국으로 꼽히는 콜롬비아에서의 이런 접근법은 별다른 효과를 보지 못했다는 게 국제 사회의 지적이다.

유엔 마약범죄사무소(UNODC)에 따르면 2023년 한 해 동안 콜롬비아 코카 잎(코카인 원재료) 재배 면적은 전년보다 10%나 증가했다. 모든 잎을 수확했을 때 달성할 수 있는 최대 생산량은 2664t으로 53% 늘어난 것으로 추산됐다.

페트로 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "트럼프 대통령은 자신의 측근과 보좌관에게 속아 넘어가고 있으며, 문제는 미국에 있는 게 아니라 트럼프 대통령에게 있다"면서 "나는 마약 리더가 아니라 21세기 콜롬비아 마약 밀매자들의 최대 적"이라고 말했다.

이처럼 양국 정상 간 갈등이 깊어지는 가운데 피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관은 지난 17일 미군이 콜롬비아 반군인 '민족해방군(ELN)' 선박을 격침했다고 밝혔다. 헤그세스 장관은 이날 엑스에 "트럼프 대통령의 지시에 따라 국방부는 ELN 소속 선박에 치명적인 물리적 공격을 수행했다"며 "이 선박은 우리 정보기관에 의해 불법 마약밀수에 연루된 것으로 확인됐으며, 알려진 마약 밀매 경로를 따라 이동 중이었고, 상당량의 마약을 운반하고 있었다"고 전했다. 또 헤그세스 장관은 공해상에서 이뤄진 공격으로 선박에 타고 있던 3명의 마약 테러리스트를 제거했다며 "미군은 이 조직들을 테러리스트로 간주, 알카에다처럼 추적하고 제거할 것"이라고 강조했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>