◇ 실장급 승진
▲ 사회복지정책실장 진영주
박재현 기자 now@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"절반이 백수, 경제난 지긋지긋"…나라 뒤집은 Z세... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[인사]보건복지부
2025년 10월 19일(일)
◇ 실장급 승진
▲ 사회복지정책실장 진영주
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"금보다 낫다" 엄청난 인기에 동났다…당분간 사기 힘들다는 '실버바'
"손주 아니고 친자식" 56세 연하 아내와 득남한 93세 의사
"초강력 규제, 집값잡기 아니고 세금걷기였나"…증권가, '숨은 목적' 지적[부동산AtoZ]
"남편이 나를 버렸다" 집 팔고 사라진 남편에 SNS '들썩'…아내는 이혼 신청
'6만원짜리 밥' 때문에 홀수 축의금 공식은 끝났다…"5만원 내기 눈치 보여요"[주머니톡]
'스드메' 3년 새 30% 오를 때, 축의금도 뛰었다…'5만원은 눈치 보여' 배경 보니
74세 노신랑, 2.6억원 신붓값 내고 24세 신부 맞아…위조 수표 논란도
노천탕 청소하다가…日 프로레슬링계 전설, 곰 습격에 '비극적 최후'
위고비, 살만 빼주는게 아니었네…'뜻밖의 효과' 연구 결과 나왔다
"절반이 무직" 45년째 GDP 성장 멈춘 마다가스카르…Z세대 폭발한 이유