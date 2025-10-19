본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
여성포럼
지식포켓
AK라디오

IT·통합

구자열 LS 의장, 日 와세다대 명예 법학박사 학위 수여

박재현기자

입력2025.10.19 09:45

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한일 경제협력 증진·국제 교류 확대 기여

LS 그룹은 구자열 LS 이사회 의장이 일본 와세다대학교로부터 명예 법학박사 학위를 수여했다고 19일 밝혔다.

구자열 LS 이사회 의장(왼쪽부터)이 와세다대로부터 명예 법학박사 학위를 받고 다나카 아이지 와세다대 총장과 기념 촬영을 하고 있다. LS그룹 제공

구자열 LS 이사회 의장(왼쪽부터)이 와세다대로부터 명예 법학박사 학위를 받고 다나카 아이지 와세다대 총장과 기념 촬영을 하고 있다. LS그룹 제공

AD
원본보기 아이콘

구 의장은 18일 일본 도쿄에 위치한 와세다대 아이즈야이치기념박물관에서 열린 '명예 법학박사 학위 수여식'에 참석했다. 수여식에는 김동원 고려대학교 총장, 승명호 고려대 교우회장, 김윤 한일경제협회 회장, 한국무역협회 관계자, LS그룹 임직원, 구 의장의 가족 등 70여 명이 참석했다.


와세다대는 구 의장이 한국무역협회장, 세토포럼(Seoul-Tokyo Forum) 이사 등을 맡아 한일 경제 협력 증진에 크게 이바지한 점을 높이 평가했다. 또 고려대 교우회장, 발전위원장 등을 맡아 양교 간 국제 교류 확대에 기여한 점도 평가에 반영했다.

앞서 고(故) 구두회 예스코 명예회장, 고 이건희 삼성 선대회장, 염재호 전 고려대 총장 등이 해당 학위를 수여한 바 있다.


구 회장은 이날 답사를 통해 "명예박사 학위 수여는 양교의 신뢰와 교류를 상징하는 뜻깊은 일이며 한일 양국의 모범적인 리더가 되어 달라는 기대가 담긴 것이라 생각한다"며 "양국의 활발한 교류와 발전을 위해 더욱 노력할 것"이라고 말했다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"금보다 낫다" 엄청난 인기에 동났다…당분간 사기 힘들다는 '실버바' "금보다 낫다" 엄청난 인기에 동났다…당분간 사기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'스드메' 3년 새 30% 오를 때, 축의금도 뛰었다…'5만원은 눈치 보여' 배경 보니

온천·글램핑 됩니다…지역 살리는 신기한 휴게소 문화

위고비, 살만 빼주는게 아니었네…'뜻밖의 효과' 연구 결과 나왔다

여가수가 30년 된 티셔츠 입고 등장하자…순식간에 33억 모였다

꽈배기 4% 오를 동안 베이글·소금빵은 40% 이상 급등…3년의 가격 변동

"절반이 무직" 45년째 GDP 성장 멈춘 마다가스카르…Z세대 폭발한 이유

"챗GPT로 숙제하면 사고능력 저하"…청소년 보호 칼 빼든 미국

새로운 이슈 보기