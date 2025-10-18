본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

사건사고

정부 전산시스템 복구율 51.8%

세종=강나훔기자

입력2025.10.18 18:25

시계아이콘00분 15초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

행안부 자원봉사포털, 조달청 업무지원 등 추가 복구

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 화재로 중단된 정부 전산시스템의 절반가량이 복구됐다.


18일 중앙재난안전대책본부(중대본)에 따르면 오후 6시 기준 정부 전산시스템 709개 중 367개가 복구됐다. 복구율은 51.8%다.

등급별 복구 현황은 1등급 31개(77.5%), 2등급 44개(64.7%), 3등급 149개(57.1%), 4등급 143개(42.1%)로 집계됐다.


이날 새로 복구된 시스템은 ▲행정안전부 1365자원봉사포털(2등급) ▲과학기술정보통신부 사무경영 행정포털(2등급) ▲과기정통부 본부 회계분석(4등급) ▲조달청 업무지원(4등급) ▲법제처 법제업무포털시스템(3등급) 등이다.


다만 일부 시스템은 통합검색이나 내부 메신저, 과거 회계분석 기능 등 일부 서비스가 제한된 상태로 운영되고 있다고 중대본은 설명했다.




강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"금보다 낫다" 엄청난 인기에 동났다…당분간 사기 힘들다는 '실버바' "금보다 낫다" 엄청난 인기에 동났다…당분간 사기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

꽈배기 4% 오를 동안 베이글·소금빵은 40% 이상 급등…3년의 가격 변동

"라부부 대신"…10명 중 8명 "연말에도 '듀프' 구매"

"한국 화장품 공짜래" 日 여성들 무료 자판기로 '우르르'

"월급 200 고졸 주제에 감히"…신혼여행 간 신부, 숙박업소 직원에 막말

"절대 못 잡죠" 조롱글까지…인천 고교 폭발물 협박범 추적 난항

"금보다 낫다" 엄청난 인기에 동났다당분간 사기 힘들다는 '실버바'

홍라희·이부진·이서현, 삼성전자 주식 1조7000억원 매각

새로운 이슈 보기