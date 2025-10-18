본문 바로가기
LPGA 그린 배경삼아 펼쳐진 화려한 '전남의 맛'

호남취재본부 심진석기자

입력2025.10.18 09:25

BMW 레이디스 챔피언십 대회…홍보 활동
수출 농수산식품 홍보관 시식·판매…호응 커

LPGA BMW 레이디스 챔피언십 대회장 내 설치된 전남 농수산식품 홍보관. 전남도 제공

LPGA BMW 레이디스 챔피언십 대회장 내 설치된 전남 농수산식품 홍보관. 전남도 제공

전라남도가 19일까지 전남 해남 파인비치에서 열리는 'LPGA BMW 레이디스 챔피언십' 대회에서 참가선수와 관람객을 대상으로 전남 농수산식품의 우수성을 알리는 다양한 홍보 활동을 펼쳐 관심을 끌고 있다.


전남도는 대회 기간 선수 전용 식당에서 참가선수와 가족을 대상으로 나주배와 배즙, 담양 한과, 고흥 유자주스, 신안 김과 해남 전복·고구마를 활용한 전복찜·군고구마 등 전남 대표 식품을 제공해 큰 관심을 받았다.

'전남 수출 농수산식품 홍보관'을 운영해 담양 안복자 한과, 신안천사김의 'K-전남김', 고흥 에덴식품의 유자주스, 나주배원예협동조합의 배·배즙 등 수출 유망 품목 시식행사를 진행하고, 관람객들에게 전남 농수산식품을 적극 알렸다.


판매 코너에서는 영암 무화과 제품과 장성 현대푸드시스템의 전남쌀 주먹밥을 선보여 현장을 찾은 갤러리들의 큰 인기를 끌었다. LPGA 참가 선수들에게 전남도 대표 특산품인 'K-전남김'을 증정했다.


홍보관을 찾은 한 관람객은 "LPGA 참가 한국 선수들이 건강하고 맛있는 전남 농수산식품을 먹고 좋은 성과를 내길 바란다"며 "전남 농수산식품이 K-푸드를 대표한다는 사실을 다시 느낄 수 있었다"고 말했다.

신현곤 전남도 국제협력관은 "세계적인 골프대회를 통해 전남 농수산식품을 세계에 알릴 수 있게 돼 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 국제 스포츠 행사와 연계한 글로벌 홍보·마케팅을 적극 추진해 전남 농수산식품의 수출 확대를 견인하겠다"고 강조했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

