프랑스, 反푸틴 인사 암살 모의 4명 체포

블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 반대파를 제거하려는 음모가 프랑스에서 사전에 적발돼 저지됐다.
블라디미르 푸틴 러시아 대통령. 연합뉴스
17일(현지시간) 일간 르파리지앵에 따르면 프랑스 국내보안국(DGSI)은 지난 13일 프랑스와 러시아 국적의 20∼30대 남성 4명을 테러범죄조직 결성 및 살인모의 혐의로 체포했다.
이들은 프랑스 남서부 비아리츠에 거주하는 푸틴 반대파 블라디미르 오세츠킨의 암살을 기도한 것으로 의심받는다.
오세츠킨은 러시아 교도소 내 고문·부패 실태를 폭로하고 정치·군사 관련 내부 자료를 공개해 온 인권단체 '굴라구.넷'의 설립자다. 그는 2015년 프랑스로 망명해 활동하고 있다.
용의자들은 올해 봄부터 여러 차례 오세츠킨이 거주하는 비아리츠 지역에 출몰한 것으로 조사됐다. 한 명의 휴대전화에서 발견된 동영상에는 오세츠킨의 거주 건물 전경이 담겨 있었다. 차 안에서 촬영된 이 영상에서 한 남성은 누군가에게 그 건물 앞을 지나가도록 요청하고, 어린이 자전거를 향해 카메라를 돌리는 모습도 포착됐다.
프랑스 당국은 이번 사건이 러시아 연방보안국(FSB)과 러시아군 총정찰국(GRU)의 암살에 대비한 사전 정찰 활동일 가능성이 높다고 보고 있다.
임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
