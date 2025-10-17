아이·가족·원어민이 함께한 ‘소통의 영어축제’

의성군, 어린이집 원어민 영어교실

‘패밀리데이’ 성황리 개최

의성군은 16일 의성체육관에서 관내 어린이집 아동과 가족, 교사 등 300여 명이 참여한 가운데 '어린이집 원어민 영어교실 가족이다(Family Day)' 행사를 성황리에 개최했다고 밝혔다.

의성군, 어린이집 원어민 영어교실 '패밀리데이'

이번 행사는 평소 원어민 영어교실을 통해 배운 영어를 가족과 함께 즐겁게 체험하며 자연스럽게 익힐 수 있도록 마련된 영어 체험형 체육대회다.

원어민 교사와 학부모, 어린이들이 함께 어울리며 영어를 매개로 웃음과 소통이 이어진 이날 현장은, 교육과 놀이가 결합한 살아있는 학습의 장으로 꾸며졌다.

'원어민 영어교실'은 의성군이 관내 어린이집에 원어민 교사를 파견해 주 1회 영어기초교육과 함께 과학·요리·미술 등 다양한 주제의 체험활동을 영어로 진행하는 프로그램이다. 영유아들이 일상 속에서 영어에 자연스럽게 친숙해지고 학습 흥미를 높일 수 있도록 기획됐다.

이날 행사는 위탁 운영기관인 ㈜인식과 사실이 주관했으며, 원어민 교사들이 직접 사회를 맡아 영어와 한국어를 병행하며 생동감 있게 진행했다.

김주수 의성군수는 "아이들이 가족과 함께 영어를 체험하며 즐길 수 있는 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 영유아들이 일상 속에서 자연스럽게 영어를 접하고 배울 수 있는 다양한 교육·체험 프로그램을 지속해서 확대하겠다"고 말했다.

이번 '가족이다'는 단순한 영어학습을 넘어, 아이들이 부모와 함께 영어로 놀고 웃으며 '소통의 언어'를 체험한 현장이었다. 교육의 형식이 아닌 문화와 놀이로 다가선 영어교육, 의성군의 보육 정책이 한 단계 진화하고 있음을 보여준 상징적 사례다.





영남취재본부 권병건 기자



