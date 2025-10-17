광주시, 초월읍 쌍동리 중로 3-4호선 도로 개통식…교통정체 해소

경기 광주시는 17일 지역 교통 여건 개선을 위해 추진한 '초월읍 쌍동리(중로 3-4호선) 도로개설 공사' 개통식을 개최했다.

방세환 광주시장(왼쪽 여섯 번째)이 17일 지역 교통 여건 개선을 위해 추진한 '초월읍 쌍동리(중로 3-4호선) 도로개설 공사' 개통식에서 테이프커팅을 하고 있다. 경기 광주시 제공

이번 '초월읍 쌍동리(중로 3-4호선) 도로개설 공사'는 총연장 230m, 폭 12m 규모로 조성됐으며 지난 9월 공사를 마친 뒤 교통안전시설 설치와 도로 점검을 거쳐 전면 개통됐다.

이날 개통식은 방세환 시장을 비롯해 시의원, 지역 주민, 관계기관 관계자 등이 참석한 가운데 초월읍 쌍동리 일대 현장에서 진행됐다.

현장을 찾은 시민들은 "도로 개통으로 출퇴근길이 훨씬 편해질 것 같다"며 높은 기대감과 환영의 뜻을 전했다.

방세환 광주시장이 17일 지역 교통 여건 개선을 위해 추진한 '초월읍 쌍동리(중로 3-4호선) 도로개설 공사' 개통식에서 인사말을 하고 있다. 경기 광주시 제공

방세환 시장은 "이번에 개통된 도로는 국도 3호선 쌍동 교차로의 우회도로 역할을 하게 되어 주민들의 교통 편의가 대폭 개선되고 지역 간 접근성 향상을 통해 지역경제에도 활력을 불어넣을 것으로 기대된다"며 "앞으로도 도시 내 교통 기반시설 확충에 힘써 시민들의 안전하고 편리한 이동 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 시는 이번 도로 개통을 통해 쌍동1지구 일대 교통정체 해소와 통행 편의성 향상 등 실질적인 교통 개선 효과가 나타날 것으로 기대하고 있다.





경기 광주=이종구 기자



