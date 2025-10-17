신안군, '섬 새우젓 축제' 오는 24일 개막

청정해역이 빚은 명품 새우젓

김장철 앞두고 미식 축제 열려

전남 신안군이 김장철을 앞두고 지역 대표 특산물인 새우젓의 우수성을 알리기 위한 '제9회 섬 새우젓축제'를 오는 24~25일 이틀간 지도읍 신안젓갈타운 일원에서 개최한다.

올해로 9회째를 맞는 이번 축제는 지역민과 관광객이 함께 즐기는 참여형 행사로, 개막 축하공연을 비롯해 ▲새우젓 요리 무료 시식회 ▲보물섬 노래자랑 ▲밴드 공연 ▲레크리에이션 등 다채로운 프로그램이 마련됐다. 특히 '삼암산 섬 등산대회', '뻘땅 먹거리축제' 등 부대행사도 함께 열려 방문객들에게 풍성한 즐길 거리를 제공한다.

신안 청정해역에서 잡은 섬 새우젓은 게르마늄이 풍부한 신안천일염으로 숙성돼 육질이 단단하고 감칠맛이 뛰어나며, 면역력 강화, 간 기능 개선, 항염 효과 등 다양한 효능으로도 알려져 있다.

군 관계자는 "섬 새우젓축제는 신안의 섬과 바다가 함께 빚어낸 명품 젓갈의 진가를 체험할 수 있는 축제"라며 "지역 수산물 소비 확대와 어업인 소득 증대에 기여하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

한편 신안은 새우젓축제를 비롯한 다양한 수산물 축제를 통해 지역 수산물의 브랜드 가치를 높이고 내수 경기 활성화를 도모하고 있다.





