본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

신안군, '섬 새우젓 축제' 오는 24일 개막

호남취재본부 정승현기자

입력2025.10.17 18:04

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

청정해역이 빚은 명품 새우젓
김장철 앞두고 미식 축제 열려

섬 새우젓 축제 포스터.

섬 새우젓 축제 포스터.

AD
원본보기 아이콘

전남 신안군이 김장철을 앞두고 지역 대표 특산물인 새우젓의 우수성을 알리기 위한 '제9회 섬 새우젓축제'를 오는 24~25일 이틀간 지도읍 신안젓갈타운 일원에서 개최한다.


올해로 9회째를 맞는 이번 축제는 지역민과 관광객이 함께 즐기는 참여형 행사로, 개막 축하공연을 비롯해 ▲새우젓 요리 무료 시식회 ▲보물섬 노래자랑 ▲밴드 공연 ▲레크리에이션 등 다채로운 프로그램이 마련됐다. 특히 '삼암산 섬 등산대회', '뻘땅 먹거리축제' 등 부대행사도 함께 열려 방문객들에게 풍성한 즐길 거리를 제공한다.

신안 청정해역에서 잡은 섬 새우젓은 게르마늄이 풍부한 신안천일염으로 숙성돼 육질이 단단하고 감칠맛이 뛰어나며, 면역력 강화, 간 기능 개선, 항염 효과 등 다양한 효능으로도 알려져 있다.


군 관계자는 "섬 새우젓축제는 신안의 섬과 바다가 함께 빚어낸 명품 젓갈의 진가를 체험할 수 있는 축제"라며 "지역 수산물 소비 확대와 어업인 소득 증대에 기여하는 계기가 될 것"이라고 말했다.


한편 신안은 새우젓축제를 비롯한 다양한 수산물 축제를 통해 지역 수산물의 브랜드 가치를 높이고 내수 경기 활성화를 도모하고 있다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

서울에선 상상도 못 할 일…하루에 휴대폰 220개씩 사라진다는 '이 도시' 서울에선 상상도 못 할 일…하루에 휴대폰 220개씩... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 화장품 공짜래" 日 여성들 무료 자판기로 '우르르'

"월급 200 고졸 주제에 감히"…신혼여행 간 신부, 숙박업소 직원에 막말

"절대 못 잡죠" 조롱글까지…인천 고교 폭발물 협박범 추적 난항

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

캄보디아, 가이드만 믿으면 된다?…정부 경고에도 여행사는 '안내 없음'

삼성, '투자하는 바이오'로 체질 대전환

새로운 이슈 보기