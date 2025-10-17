춘천시, 가수 테이·왁스 온다…19일 춘천사이로 248 버스킹

19일 오후 3시 의암공원 일원…가을 감성 버스킹 무대

왁스·옥상달빛·장들레 등 출연…사회는 가수 테이

음악과 호수가 어우러진 '가을 감성도시 춘천'으로의 초대

깊어가는 가을, 아름다운 의암호를 배경으로 감미로운 음악을 즐길 수 있는 특별한 콘서트가 시민들을 만난다.

춘천시(시장 육동한)는 G1방송과 함께 19일 오후 3시 의암공원 일원에서 '춘천사이로 248 버스킹'을 개최한다.

이번 버스킹 공연은 '의암호수 사이에서 추억을 만난다'는 의미를 담아 지난해 12월 개통한 춘천의 새로운 랜드마크 '춘천사이로 248' 출렁다리를 배경으로 열린다. 시민과 관광객들에게 의암호의 아름다운 관광자원을 소개하고 관광 활성화도 기대된다.

공연 사회는 가수 테이가 맡는다. 그리고 '화장을 고치고'를 부른 가수 왁스와 감성듀오 '옥상달빛' 그리고 '장들레'도 출연해 음악과 자연이 하나되는 특별한 감동의 무대를 선사한다.

시는 이번 공연을 통해 공지천을 중심으로 의암호 일대 관광자원을 연계하는 'The Wave' 프로젝트를 통해 야간 경관조명 설치, 수변시설 확충, 특화 문화축제 개최 등 문화, 예술, 힐링의 공간을 지속적으로 발전시켜 나갈 계획이다.

시 관계자는 "일상에 지친 시민과 관광객들에게 음악이 주는 즐거움과 위안을 선사하고 춘천이라는 도시가 주는 아름다운 감수성을 그대로 전달하는 소중한 기회가 되길 바란다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



