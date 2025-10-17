양평군, '학교로 찾아가는 학교폭력예방 캠페인' 진행

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 15일과 16일 양일간 양평동초등학교와 양일중학교에서 '학교로 찾아가는 학교폭력예방(친구사랑) 캠페인'을 진행했다.

전진선 양평군수가 지난 15일과 16일 양평동초등학교와 양일중학교에서 '학교로 찾아가는 학교폭력예방(친구사랑) 캠페인'을 진행하고 있다. 양평군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 캠페인은 최근 사회적으로 심각해지고 있는 학교폭력 문제에 대응하고, 청소년들이 서로를 존중하고 배려하는 문화를 통해 행복한 학교 환경을 조성하고자 마련됐다.

캠페인에는 해당 학교의 또래상담자 동아리 및 학생회 청소년들이 함께 참여했으며, 청소년상담복지센터와 1388청소년지원단이 함께해 학교폭력 예방을 위한 홍보물을 배포하고, 1,000여 명의 청소년들과 '친구사랑'의 의미를 되새기는 시간을 가졌다.

특히 전진선 양평군수가 직접 캠페인에 참여해 팻말을 들고 청소년들과 함께하며, 학교폭력 예방의 중요성을 강조하고 모두가 함께 노력할 것을 당부했다.

전 군수는 "이번 캠페인을 통해 청소년들 사이에 서로를 이해하고 존중하는 문화가 조성되길 바라며, 군에서도 청소년들이 안전하고 행복하게 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

또한 캠페인에 참여한 한 또래상담자 동아리 학생은 "우리 학교 전교생을 대상으로 등굣길 캠페인을 진행해 뿌듯하다"며, "앞으로 또래상담자로서 친구들 사이에서 발생하는 갈등과 어려움 해결에 도움이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

이날 함께한 1388청소년지원단은 청소년들을 응원하고, 청소년상담복지센터에서 제공하는 다양한 상담 서비스를 홍보하며, 어려움이 있을 때 언제든지 도움을 요청할 수 있다는 메시지를 전달했다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>