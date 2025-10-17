대웅제약, 사우디 정부와 '혁신 신약 도입·바이오 생태계 구축' 방안 논의

칼리드 알부라이칸 사우디 보건부 차관 등

대웅제약이 사우디아라비아 정부와 혁신 신약 도입과 R&D(연구개발)·생산 투자를 통한 바이오 생태계 구축 등 글로벌 협력 방안을 논의했다.

대웅제약은 지난달 사우디 보건부의 칼리드 알부라이칸 차관과 사라 아레프 전략협력국장 등 정부 관계자들이 서울 강남구 삼성동 본사에 내방했다고 17일 밝혔다.

지난달 18일 대웅제약 본사에서 사우디·한국 보건 당국 및 대웅제약 관계자들이 협력 방안을 논의한 이후 기념사진을 촬영하고 있다. 대웅제약 AD 원본보기 아이콘

이번 방문은 사우디 제약·바이오 산업 현황과 발전 전략을 공유하고, 대웅제약의 신약 기술력과 글로벌 진출 경험을 바탕으로 협력을 모색하기 위해 마련됐다. 한국 보건복지부와 한국보건산업진흥원 관계자도 참석해 한국과 사우디간 제약·바이오 산업 협력 방안에 대해서도 논의가 이어졌다.

사우디는 130억 달러(약 18조 2377억원) 규모의 중동 최대 제약 시장으로 2030년까지 시장 규모가 190억 달러(약 26조 6551억원)까지 성장할 것으로 기대된다. 최근엔 정부 차원에서 바이오 제조 역량 강화와 의약품 자급화 등에 적극 나서고 있다.

대웅제약은 지난 1월 사우디에 고순도·고품질 보툴리눔 톡신인 나보타를 출시했으며, 위식도역류질환 치료제 펙수클루, SGLT-2 억제제 계열 당뇨병 치료제 엔블로 등 혁신 신약 진출도 추진하고 있다.

이날 자리에서는 사우디 내 현지 임상 연구부터 품목 허가, 생산기지 구축 등 다방면에서 논의가 진행됐다. 대웅제약은 단순한 제품 허가와 도입에 그치지 않고 각종 연구협력과 투자로 사우디 산업 역량을 성장시킴으로써 현지에 바이오 생태계를 구축하는 중장기적 협력 모델을 도출하는 방안도 검토한다는 계획이다.

실제로, 대웅제약은 사우디 정부로부터 오는 10월 리야드에서 개최되는 '사우디 글로벌 헬스 전시회(Global Health Exhibition)'에 초청받아 참석할 예정이며 지속적으로 협력 논의를 이어간다. 연말에는 해외 의료진의 메디컬 에스테틱 시술 역량을 강화를 위해 진행되는 글로벌 교육프로그램인 'NMC MENA'를 최초로 사우디에서 진행할 예정이다.

박성수 대웅제약 대표는 "이번 논의를 통해 사우디의 제약·바이오 산업 비전과 대웅제약의 글로벌 협력 모델의 지향점이 일치한다는 걸 확인할 수 있었다"며 "중장기적인 협력을 통해 사우디 바이오 산업을 함께 발전시키고 현지 소비자들의 삶의 질 향상에 기여할 수 있게 되길 기대한다"고 말했다.





