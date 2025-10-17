본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

경기소방, 21일 수원서 '소방산업 페스티벌'

이영규기자

입력2025.10.17 09:53

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도소방재난본부가 오는 21일 수원메쎄에서 '제1회 경기도 소방산업 페스티벌'을 개최한다. 이날 행사는 화재 현장에서 사용되는 장비와 기술을 산업화로 연결하기 위해 기획됐다.


행사장은 ▲첨단 소방 특수장비 시연관 ▲장비 체험관 ▲역사사료관 특별전시 ▲소방 체험마당 등으로 꾸려진다. 또 인공지능(AI) 영상감시 시스템, 전기차 화재 진압장비, 구조 드론 등 신기술 장비도 실물 전시된다.

2025 경기도 소방산업 페스티벌 포스터

2025 경기도 소방산업 페스티벌 포스터

AD
원본보기 아이콘

도 소방재난본부는 이날 개막식 후 몽골·인도네시아 등 5개국 대사관 관계자들이 참석한 가운데 국내 기술로 제작된 소방 장비를 전달하는 '양여식'도 진행한다.


도 소방재난본부는 이번 행사를 통해 현장 대원이 직접 장비 성능을 평가하고 그 결과를 내년도 구매와 규격 개선에 반영할 계획이다.


최용철 도 소방재난본부장 직무대리는 "현장에서 통하지 않는 기술은 산업이 될 수 없다"며 "경기도가 기술의 테스트베드이자 산업의 출발점이 되는 모델을 만들어가겠다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조건부 허용 검토 "중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

우주 결혼식은 '미션 임파서블'?…톰 크루즈, 26세 연하 연인과 결별

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

추석때 사 입히고 끝나면 환불…"쿠팡이 한복 대여 숍이냐" 내부서도 부글부글

"대중들 개돼지라 금방 잊을 것" 韓 정부 난리에 캄보디아 모집책 '코웃음'

"투기 잡다가 무주택까지 잡네"…강북구 주담대, 마·성·광보다 줄었다

'비상진료체계' 20일 해제…의료대란, 1년8개월 만에 공식 종료

새로운 이슈 보기