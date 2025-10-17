신한투자증권, 연금자산 순증액 전년 대비 1조원 돌파

신한투자증권은 퇴직연금과 연금저축을 합산한 연금자산 순증액이 전년 대비 1조원을 돌파했다고 17일 밝혔다. 이에 따라 연금자산 전체 규모는 8조원 달성을 목전에 두고 있다.

연금 자산의 증가는 확정기여형(DC형), 개인형퇴직연금(IRP) 고객 유입과 잔고 확대가 주도했다. 퇴직연금 잔고 중 확정기여형(DC형), 개인형퇴직연금(IRP)은 지난해 연말 대비 각각 18%, 38% 증가했다. 특히 1억원 이상 잔고를 보유한 개인형퇴직연금(IRP) 고객수는 전년 대비 40% 늘었다.

또한 저금리에 대응하는 가입자들의 유입으로 인해 전체 투자자산 중 비원리금상품(펀드+채권) 증가율은 34%로 펀드, 채권이 각각 32%, 58%로 나타났다.

이러한 배경에는 고객의 실질 수익률 향상을 목적으로 실시한 '조건 없는 IRP 계좌 관리수수료 0%' 제도와 '신한 프리미어 연금 서비스'가 주효했다고 회사측은 평가했다. 신한투자증권은 최근 희망퇴직을 앞둔 가입자를 위한 연금 여정관리 서비스 일환으로 '신한 프리미어 절세 클래스'를 상시 오픈, 실시간 화상 회의 플랫폼 등을 통한 맞춤형 솔루션을 제공 중이다. 또한 회사별 퇴직기간에 맞춰 퇴직금 절세전략, 퇴직금운용, 연금 개시까지 실시간 Q&A 상담 서비스도 운영하고 있다.

정용욱 신한투자증권 자산관리총괄사장은 "앞으로도 고객이 안정적으로 퇴직자산을 운용하고 은퇴 이후 생활을 준비할 수 있도록 검증된 전문가 조직과 시스템을 마련하겠다"며 "고객의 은퇴자산 형성 및 인출 전 과정에 걸쳐 차별화된 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.





