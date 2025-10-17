트럼프, 푸틴과 통화…"헝가리서 2주 내 만나 종전 논의"(종합)

"중동 성공, 우크라이나 종전 협상에 도움될 것"

도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 전화 통화를 갖고, 우크라이나 전쟁 종식과 양국 간 무역 문제를 논의했다고 밝혔다. 두 정상은 다음 주 양국 고위급 회의를 거쳐 헝가리 부다페스트에서 회동할 예정이다.

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 이날 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "푸틴 대통령과의 전화 통화는 매우 생산적이었다"며 이같이 밝혔다.

트럼프 대통령은 "그(푸틴 대통령)는 중동에서의 위대한 평화 달성이란 오랜 염원을 성취한 것에 대해 나와 미국에 축하를 전했다"며 "나 역시 중동의 성공이 러시아·우크라이나 전쟁 종식 협상에 도움이 될 것이라고 믿는다"고 말했다.

이는 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 가자 전쟁 휴전 합의를 중재한 데 이어, 트럼프 대통령이 다시 러시아·우크라이나 간 전쟁 종식을 위한 중재 외교를 본격화할 것임을 시사한 발언이다.

트럼프 대통령은 "다음 주 미·러 고위급 회의를 개최하기로 합의했다"며 "미국 측은 마코 루비오 국무부 장관이 이끈다"고 밝혔다. 이어 "(이후) 난 푸틴과 합의된 장소인 헝가리 부다페스트에서 만나 이 '영광스럽지 못한' 전쟁을 종식시킬 수 있을지를 논의할 것"이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 취임 직후부터 우크라이나 전쟁 종식을 최우선 외교 과제 중 하나로 추진해 왔다. 그러나 러시아의 소극적인 협상 태도로 진전이 없자, 그는 인도와 유럽 국가들에 러시아산 석유 구입 중단을 압박하는 등 러시아의 전쟁 자금줄 차단에 나섰다. 또 우크라이나 측 요청에 따라 토마호크 순항미사일을 지원할 수 있다는 입장도 내비쳤다.

그는 "오늘의 전화 통화로 큰 진전이 있었다고 믿는다"며 "내일(17일) (볼로디미르) 젤렌스키 (우크라이나) 대통령과 만나 통화 내용과 여러 현안을 논의할 것"이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 17일 백악관에서 젤렌스키 대통령과 회동할 예정이다.

트럼프 대통령은 이후 백악관에서 개최한 행사에서 푸틴 대통령과의 헝가리 회담이 "2주 내로" 이뤄질 것으로 예상했다. 또 우크라이나가 미국에 요청한 토마호크 미사일 지원 문제를 푸틴 대통령과의 통화에서 언급했다고 소개했다.

트럼프 대통령은 "난 '내가 당신의 적에게 토마호크 수천발을 줘도 괜찮겠느냐'라고 말했다. 난 딱 그대로 말했다. 그는 이 아이디어를 좋아하지 않았다"고 전했다. 이어 그는 "우리는 토마호크 미사일을 많이 가지고 있지만 우리도 필요하다"고 말해 우크라이나에 지원하기로 마음을 굳힌 것은 아님을 시사했다.

러시아 측도 이날 두 정상이 "솔직한 대화"를 나눴다고 밝혔다. 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 "두 정상이 거의 2시간 30분간 대화했다"면서 "많은 정보가 다뤄진 대화는 매우 솔직하고 신뢰에 기반했다"고 말했다고 타스 통신이 보도했다. 그는 이번 통화가 트럼프 대통령의 2기 취임 이후 8번째였다며 "통화는 매우 유용했고 두 정상은 계속 연락하기로 합의했다"고 덧붙였다.

우샤코프 보좌관은 양국 정상이 토마호크 미사일 문제도 논의했다면서 "푸틴 대통령은 토마호크 미사일이 전장의 상황을 바꾸지 않은 채 평화적 해결 전망은 물론이고 양국 간 관계에 중대한 손상을 일으킬 것이라는 생각을 재차 밝혔다"고 설명했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>