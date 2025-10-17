본문 바로가기
8월까지 나라살림 88.3조 적자…역대 두 번째 규모 [3분 브리프]

입력2025.10.17 08:00

00분 42초 소요
[한 눈에 읽기]
①1~8월 정부 가계부 88.3조 적자…역대 두번째 규모
②金치 프리미엄 치솟는데…금 ETF에 연일 '뭉칫돈'
③금감원 3040 퇴직자 2배 급증…연봉·처우 등 복합 작용

MARKET INDEX : Year to date
8월까지 나라살림 88.3조 적자…역대 두 번째 규모 [3분 브리프]
○뉴욕증시 지역은행 부실 우려에 일제 하락

○안전자산 선호에 국채가 급등

○JP모건 다이먼, 부실 '바퀴벌레 효과' 경고

Top3 NEWS
■ 1~8월 나라살림적자 88.3조…역대 두번째 규모
○월 누적 관리재정수지 88조 적자
○팬데믹 이후 두 번째로 큰 규모
○2차 추경 집행 본격화 영향
■ 천정부지 금값에 몸집 1조 불린 현물ETF…'金치 프리미엄' 어디까지
○금 최고치 경신에 ETF 9월 이후 48%↑
○국내 금값 국제 시세보다 18% 비싸져
○추격매수시 '김프' 해소 과정서 손실 경고
■ [단독] "평균 연봉 1억이지만 못 버텨요" 금감원 3040 퇴직자 2배 '껑충'
○매년 증가하는 퇴직자
○연봉·처우 제자리…사고방식도 달라져
○지난달 정부의 조직 개편안 여파도
그래픽 뉴스 : 대법 판결에 SK 유동성 리스크 완화…사업구조 재편 탄력
8월까지 나라살림 88.3조 적자…역대 두 번째 규모 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○"노태우 비자금 기여 인정 재산분할비율 산정은 잘못"

○법적 불확실성 남아…파기환송심서 재조정 가능성

○그룹 대규모 투자 계획도 '숨고르기'

the Chart : 되살아난 은행권 기술신용대출… 9월에만 2.2조 늘려
8월까지 나라살림 88.3조 적자…역대 두 번째 규모 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○올 들어 월 기준 최대 증가폭

○생산적 금융 전환+가계대출 총량 규제 영향

○"허수 줄이고, 우수기업 육성 병행해야"

오늘 핵심 일정

국내



해외

01:00 미국 원유재고

02:00 미국 애틀랜타 연방준비은행의GDPnow (3분기)

15:45 독일 연방은행 마우더러연설

18:35 영국 BoE의MPC 위원 Pill 연설

21:30 미국 평균 시간당임금 (MoM) (9월)

21:30 미국 비농업고용지수(9월)

21:30 미국 실업률 (9월)

21:30 캐나다 해외주식구매(8월)

22:15 미국 산업생산(MoM) (9월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 17℃(0) ｜최고기온 : 24℃(1℃)
○강수확률 오전 20%｜오후 60%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
8월까지 나라살림 88.3조 적자…역대 두 번째 규모 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




