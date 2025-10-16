[속보]캄보디아 총리 "한국인 사망 유감…한국인 보호 더 노력"
이성민 기자 minute@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스[르포] "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]캄보디아 총리 "한국인 사망 유감…한국인 보호 더 노력"
2025년 10월 16일(목)
[속보]캄보디아 총리 "한국인 사망 유감…한국인 보호 더 노력"
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[르포] "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포…"계약금 넣겠다" 전화 폭주한 분당[부동산AtoZ]
"캄보디아 위험? X이나 먹어라"…승리, 韓 국민 감금 조직 계열사 영상 재조명
"캄보디아 사는 게 행복"…한국인 여성들 나선 이유
[단독] "평균 연봉 1억이지만 못 버텨요" 금감원 3040 퇴직자 2배 '껑충'
"요즘 누가 도쿄·오사카 가요"…日 '이 도시'가 뜬다는데
"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다
로보락 왕좌 '흔들'…드리미·에코백스, 한국서 ‘中 로봇청소기 전쟁’
무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지
취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래