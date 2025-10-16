강원도교육청, ‘2025년 국민행복민원실 신규 인증기관’ 선정

강원특별자치도교육청(교육감 신경호)은 지난 14일 행정안전부가 주관하는 2025년 국민행복민원실 신규 인증기관으로 선정되어 우수기관 표창과 포상금, 인증 현판을 수여받을 예정이다.

'국민행복민원실'은 행정안전부에서 민원실의 내·외부 환경, 안전한 민원환경, 민원처리 서비스, 체험·만족도 등 4개 분야 25개 항목을 종합적으로 평가하여 우수기관을 선정하고 3년간 인증하는 제도다.

이번 선정으로 강원특별자치도교육청은 2026년부터 2028년까지 '국민행복민원실' 인증기관으로 운영된다.

강원특별자치도교육청은 민원인의 편의와 만족을 최우선으로 삼아 민원실 환경개선을 지속적으로 추진해왔다.

△사회배려대상자 창구 운영 △영유아 의자 및 수유실 설치 △민원서식 예시 큐알(QR)코드 안내 △전자민원센터 운영 등을 통해 편리하고 안전한 민원서비스 환경을 구축하였다.

또한 민원인의 다양한 상황을 고려해 접근성과 맞춤형 서비스를 강화하였다. △민원인 전용 주차공간 △승차(방문)민원 배달서비스 △사전예약민원서비스 △구술대필민원 등을 운영하고 있으며, 다문화 민원인을 위해 외국어 번역 민원서식과 통역도우미도 제공하고 있다.

이 밖에도 특색사업으로 △강원교육콜센터(033-1396) 운영 △누리집 전자점자 서비스 △구(舊) 학적기록물 전자화를 통한 제증명시스템 개선 등을 추진하며, 민원서비스의 디지털 전환과 정보 접근성 향상에도 앞장서고 있다.

박기현 총무과장은 "앞으로도 수요자 중심의 민원서비스 개선에 최선을 다해, 민원인이 만족하고 신뢰할 수 있는 행복한 민원실을 만들어가겠다"고 말했다.





