본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

박현선 광주 동구중독관리통합센터장 '복지부 장관 표창'

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.10.16 16:19

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
박현선 동구중독관리통합지원센터장.

박현선 동구중독관리통합지원센터장.

AD
원본보기 아이콘

광주 동구는 '2025 정신건강의 날' 기념식에서 박현선 동구중독관리통합지원센터장이 보건복지부 장관 표창을 받았다고 16일 밝혔다.


이번 표창은 정신건강 분야에서 헌신적으로 활동해 온 유공자에게 수여되는 상으로, 박 센터장은 지역사회 중독 문제 해결을 위한 적극적인 개입과 회복 지원 체계를 구축한 공로를 인정받아 수상자로 선정됐다.

박 센터장은 다년간 중독관리통합지원센터에서 근무하며, 주민을 위한 중독예방 교육, 회복자 지원 프로그램, 지역기관 협력체계 구축 등에 앞장서 왔다. 중독자들이 지역사회에서 회복의 가능성을 발견하고 삶을 회복할 수 있도록 지속적인 동행과 실천 중심의 사례 관리를 펼쳐왔다.


박 센터장은 "이 상은 제 개인이 아닌, 함께 회복을 위해 노력해 온 지역사회와 동료들의 공로다"며 "앞으로도 중독으로 고통받는 이들이 다시 삶을 회복할 수 있도록 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[르포] "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포…"계약금 넣겠다" 전화 폭주한 분당[부동산AtoZ] [르포] "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다

로보락 왕좌 '흔들'…드리미·에코백스, 한국서 ‘中 로봇청소기 전쟁’

무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"이게 진짜 만원?"…지역축제 '닭강정' 바가지 논란

평균 연봉 1억에도…짐 싸서 나가는 이곳

손안의 AI슈퍼컴…젠슨황이 머스크·올트먼에게 들고갔다

새로운 이슈 보기