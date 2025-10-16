'재정비' 경기도 도정자문委 출항…창의적 대안 제시 등 기대

경기도 도정자문위원회가 재정비를 마치고 본격 활동에 들어갔다.

경기도는 16일 도청에서 박능후 도정자문위원장을 비롯해 새로 위촉된 위원과 주요 실국장이 참석한 가운데 5차 도정자문위원회를 개최했다.

이날 회의에서 박 위원장은 김기봉 경기대 인문대학 사학과 명예교수, 최재한 민주주의 4.0 연구원 이사에게 도정자문위원 위촉장을 수여하고 "위원님들께서 경기도의 혁신을 선도해 대한민국을 바꾸는 거대한 변화의 원동력이 되어주시길 기대한다"고 말했다.

도정자문위원회는 각 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 갖춘 인사들로 구성됐으며 주요 현안을 중심으로 실국과 긴밀히 연계해 도정 발전을 위한 창의적인 대안 제시와 실행 방안 모색하게 된다.

이날 회의에서는 도정자문위원회 운영현황을 비롯해 ▲경기도 돌봄 통합 지원 시범사업 ▲광역형 비자제도 시행에 따른 외국인 우수인재 유치 ▲도서관의 새로운 기준, 경기도서관에 대한 과제 등 도정 핵심 현안에 대해 의견을 공유했다.

박능후 도정자문위원장은 "위원회 기조를 이어가되 다시 위원님들의 전문성과 아이디어로 도정의 판을 더 크게, 더 새롭게 열어가겠다"며 "도민과 경기도 간 신뢰를 잇는 가교로서 도정자문위원회의 역할을 강화해 나가겠다"고 강조했다.

경기도는 도정자문위원회의 자문을 바탕으로 실행가능한 전략을 정교하게 마련하고, 제안된 정책 아이디어를 관계 부서와의 협의를 거쳐 도민의 삶을 바꾸는 실질적 성과로 이어갈 계획이다.





