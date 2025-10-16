본문 바로가기
청송군 시량지구, 농촌공간정비사업 공모 선정… 사업비 50억원 확보

영남취재본부 김철우기자

입력2025.10.16 13:22

산불피해 대응 재생사업 지원

정주여건 개선·농촌다움 복원

경북 청송군(군수 윤경희)은 농림축산식품부가 주관한 2025년 농촌공간정비사업 공모에 최종 선정돼 총사업비 50억원을 확보했다.


농촌공간정비사업은 농림축산식품부의 농촌공간계획 제도 일환으로, 마을 내 유해시설을 철거하거나 이전하고, 그 부지를 주민을 위한 쉼터나 생활편의시설로 재조성할 수 있도록 지원하는 사업이다.

군은 이번 공모 대상지로 2025년 3월 의성발 대규모 산불로 직·간접적 피해를 입은 시량지구를 선정했다. 이후 지역주민으로 구성된 주민위원회와 군 공무원으로 구성된 실무추진단이 함께 노력한 결과, 이번 공모사업에 최종 선정되는 성과를 거뒀다.


총사업비는 50억원(국비 50%, 도비 15%, 군비 35%) 규모로, 오는 2029년까지 폐교된 시량초등학교를 철거하고 부지를 매입해 힐링치유센터 조성, 다목적 치유마당 조성, 기반정비·경관조성 등을 추진할 계획이다. 이를 통해 산불피해 지역의 주민 회복 재난안전 거점시설을 조성하고, 주민공동체 활성화를 위한 주민역량강화사업도 추진할 예정이다.


특히 군은 이번 사업을 통해 산불 피해로 인한 주민들의 삶의 질을 실질적으로 개선하고, 치유센터 교육 프로그램을 통해 향후 자연재난 대응력 강화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

윤경희 군수는 "이번 공모사업 선정은 행정과 주민이 함께 이뤄낸 값진 성과"라며 "산불 피해 주민 모두가 하루빨리 일상을 되찾을 수 있도록 행정력을 집중하겠다"라고 말했다.

청송군, 시량지구 2025년 농촌공간정비사업 공모 선정.

청송군, 시량지구 2025년 농촌공간정비사업 공모 선정.

원본보기 아이콘




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
