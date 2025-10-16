본문 바로가기
화순군, 17일 공공배달앱 '먹깨비' 이벤트

호남취재본부 신동호기자

입력2025.10.16 14:16

수정2025.10.16 14:23

숏뉴스
군민의 날 행사장 홍보부스
고인돌 가을꽃 축제 기념

전남 화순군이 오는 17일 제44회 화순군민의 날 행사장에서 화순 고인돌 가을꽃 축제 기념 공공배달앱 '먹깨비' 이벤트를 진행한다.

화순 고인돌 가을꽃 축제 기념 이벤트 홍보 이미지. 화순군 제공

화순 고인돌 가을꽃 축제 기념 이벤트 홍보 이미지. 화순군 제공

16일 군에 따르면 이번 이벤트는 군민의 날 홍보부스에서 진행하며, 룰렛 게임에 참여하는 1,000명에게 3,000원 또는 5,000원 쿠폰 1매를 지급한다.


이날 지급된 쿠폰은 오는 17~31일 공공배달앱 '먹깨비'에서 결제 시 즉시 사용할 수 있으며, 다른 이벤트와 중복 할인도 가능하다.

공공배달앱 '먹깨비'는 소상공인의 배달앱 수수료 부담 완화를 위해 도입된 민관협력형 공공배달앱으로서, 민간배달앱 대비 훨씬 낮은 중개 수수료(1.5%)로 이용이 가능하며 별도의 입점비나 광고비가 없다.


군은 소상공인의 수수료 부담 완화 및 이용자 혜택 증진을 위해 11월, 12월에도 할인쿠폰 및 공짜 배달 등 추가적인 이벤트를 계획 중이다.


박용희 군 지역경제과장은 "이번 화순 고인돌 가을꽃 축제를 맞아 지역 소상공인이 상생할 수 있도록 공공배달앱 할인 이벤트를 추진한다"며 "소상공인의 경영 안정에 도움이 되고, 지역경제를 살리는 공공배달앱 먹깨비를 많이 이용해 주시면 좋겠다"고 말했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

