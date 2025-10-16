본문 바로가기
SK하이닉스, 이천시에 'AI반도체 드림버스' 전달

정두환기자

입력2025.10.16 10:55

학생들에 반도체 산업·공정 등 체험 기회 제공

경기도 이천시는 15일 대월면 소재 사동초등학교에서 SK하이닉스와 'AI반도체 드림 버스' 전달식을 개최했다고 16일 밝혔다.


이번에 전달된 버스는 SK하이닉스가 경기 사회복지공동모금회를 통해 기탁한 기금으로 마련해 이천시에 기증한 것이다. 버스는 반도체 산업의 원리와 생성 공정을 한눈에 보고 체험할 수 있도록 제작된 이동형 교육 전시 차량이다.

15일 이천 사동초등학교에서 개최된 'AI반도체 드림버스' 전달식에서 김경희 이천시장(오른쪽)이 버스 내부의 콘텐츠를 체험하고 있다. 이 버스는 SK하이닉스가 이천지역 학생들의 반도체 교육을 위해 기증한 것이다. 이천시 제공

원본보기 아이콘

버스 내부는 실제 반도체 생산 현장을 재현한 체험 공간으로 구성됐다. 이곳에서는 반도체 원리와 생산공정 과정, 반도체 네 컷, 반도체 진로 유형 검사 등 다양한 콘텐츠가 탑재돼 있어 학생들 직접 조작하고 시각적 체험을 하며 반도체 산업의 흐름과 첨단 기술의 중요성을 쉽게 이해할 수 있다.

버스는 경기 사회복지공동모금회가 이천시청소년재단과 협력해 2027년 2월까지 관내 초·중학교를 순회하며 운영할 예정이다. 이후에는 이천시청소년재단이 운영을 전담하게 된다.


전달식에는 김경희 이천시장, 박명서 이천시의회 의장, 김은정 이천교육지원청 교육장, 구문경 이천시청소년재단 구문경 대표, 박호현 SK하이닉스 부사장 등이 참석했다.


김 시장은 "이번 드림버스 운영은 이천이 반도체 중심 도시로 자리 잡아가는 과정에서 지역과 기업이 함께 성장하는 좋은 모델"이라며 "앞으로도 학생들이 미래 산업에 대한 관심과 꿈을 키워갈 수 있도록 다양한 교육 체험 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
