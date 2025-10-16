광주 서구, 이세돌 교수 초청 '아카데미' 호응

'AI시대, AI를 넘어 생각하는 인간의 중요성' 주제

광주시 서구가 지난 15일 서구청 들불홀에서 프로바둑기사 출신 이세돌 울산과학기술원 특임교수 초청 '제123회 서구 아카데미'를 진행해 큰 호응을 얻었다.

16일 서구에 따르면 이세돌 교수는 12세에 프로바둑에 입단한 이후 세계 주요 대회에서 14차례 우승하며 바둑계의 전설로 자리매김했다. 특히 2016년 인공지능 '알파고'와의 대국에서 이겨 전 세계의 주목을 받았다.

이 교수는 이날 아카데미에서 'AI시대, AI를 넘어 생각하는 인간의 중요성'을 주제로 강연에서 알파고와의 대국 경험과 함께 인간 고유의 사고력과 창의성에 대한 성찰을 진솔하게 전했다. 그는 AI시대를 살아가는 인간이 AI기술을 능동적으로 활용하고 주도할 필요성을 강조했다.

김이강 서구청장은 "서구 아카데미는 변화하는 시대 흐름에 맞춰 다양한 분야의 명사들을 초청해 주민들과 함께 통찰을 나누는 평생학습의 장이다"며 "앞으로도 창의적 사고를 공유하고 확산하는 배움의 기회를 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.

한편, 서구는 나태주 시인을 비롯해 개그맨 고명환, 방송인 김제동, 가수 션, 미술평론가 유홍준, 아나운서 한석준 등 주민들이 평소에 만나고 싶었던 명사들을 초청해 서구 아카데미의 수준을 한층 끌어올리고 있으며, 오는 11월에는 이창용 도슨트가 서구를 찾을 예정이다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



