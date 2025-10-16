코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세

16일 오전 장중 3710선 거래

한미 무역협상 기대감 등 반영

코스피지수가 16일 사상 처음으로 3700을 돌파했다.

이날 오전 9시31분 기준 코스피지수는 전날 대비 53.25포인트(1.46%) 오른 3710.53에 거래됐다. 이날 지수는 18.54포인트(0.51%) 오른 3675.82로 출발한 후 상승폭을 확대하며 사상 처음으로 3700선을 넘겼다. 외국인과 기관이 각각 1716억원, 147억원어치를 순매수하고 있다. 개인은 1820억원어치를 팔아치우고 있다.

16일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

시가총액 상위 종목 중에선 한미 관세 협상 타결 기대감에 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 243,500 전일대비 20,000 등락률 +8.95% 거래량 1,139,610 전일가 223,500 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 [특징주]자동차株, 한미 관세협상 타결 기대감에 강세'한국인 구금 사태' 美조지아에 '현대차 교육대학' 생긴다"현대차, 3Q 실적보다 내년 수익성 방어가 관건"[클릭 e종목] 전 종목 시세 보기 close (9.17%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 111,600 전일대비 7,800 등락률 +7.51% 거래량 1,159,990 전일가 103,800 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 [특징주]자동차株, 한미 관세협상 타결 기대감에 강세역대급 강세장 시총 경쟁 승자는 '두산에너빌리티'정의선 회장 취임 5년…현대차 영업익 5배 뛰었다 전 종목 시세 보기 close (7.90%)가 특히 강세를 보이고 있다. 스콧 베선트 미국 재무부 장관은 15일(현지시간) 한국과의 무역 협상을 앞으로 10일 내 마무리할 수 있을 것으로 전망했다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 437,000 전일대비 14,500 등락률 +3.43% 거래량 1,006,791 전일가 422,500 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 국내주식 비중 늘리는 자산가들…코스피 추가 상승 기대감 확대AI 다음은 양자컴퓨팅…9월 투자 테마 변화했다은행주, 숨 고르기 속 저평가 매력 부각…실적 시즌 재평가 기대 전 종목 시세 보기 close (1.66%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 96,900 전일대비 1,900 등락률 +2.00% 거래량 8,314,340 전일가 95,000 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 국내주식 비중 늘리는 자산가들…코스피 추가 상승 기대감 확대AI 다음은 양자컴퓨팅…9월 투자 테마 변화했다[클릭 e종목]"삼성전자, AI 생태계 확장 최대 수혜…목표가 13만원" 전 종목 시세 보기 close (1.26%) 등 대형 반도체주도 오름세를 이어가고 있다.

이밖에 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 109,200 전일대비 4,100 등락률 +3.90% 거래량 974,757 전일가 105,100 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 국내주식 비중 늘리는 자산가들…코스피 추가 상승 기대감 확대AI 다음은 양자컴퓨팅…9월 투자 테마 변화했다한화오션, 미·중 충돌 여파 '긴장'…본사 제재 땐 공급망 직격탄 우려 전 종목 시세 보기 close (4.09%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 311,000 전일대비 10,500 등락률 +3.49% 거래량 99,229 전일가 300,500 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 현대모비스, 협력사 신기술 개발에 3년간 1800억 지원연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감韓증시 장 초반 혼조세…코스피 강보합·코스닥 하락전환 전 종목 시세 보기 close (3.49%), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 215,000 전일대비 9,000 등락률 +4.37% 거래량 221,775 전일가 206,000 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 삼성물산, 삼성전자와 1조640억 규모 천안단지 마감공사 계약[단독]철판 3.2㎜라더니 2.8㎜ 딱 잡아낸 매의 눈 LH '명장'…3년간 중대하자 68% 줄였다[LH민참아파트]삼성물산, 글로벌 SMR 기업 GVH와 전략적 파트너십 체결 전 종목 시세 보기 close (2.67%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 396,500 전일대비 10,000 등락률 +2.59% 거래량 98,035 전일가 386,500 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 미·중 갈등 재점화에 3560선으로 후퇴한 코스피사상 최고치 경신했던 코스피 하락 '전환'미·중 우려 완화에 삼전 서프라이즈…코스피, 사상 최고치 '돌파' 전 종목 시세 보기 close (1.81%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 83,200 전일대비 300 등락률 +0.36% 거래량 3,809,773 전일가 82,900 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 국내주식 비중 늘리는 자산가들…코스피 추가 상승 기대감 확대역대급 강세장 시총 경쟁 승자는 '두산에너빌리티'[특징주]두산에너빌리티, 추가 수주 기대에 7%대 급등 전 종목 시세 보기 close (1.45%), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 72,300 전일대비 1,200 등락률 +1.69% 거래량 283,112 전일가 71,100 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 [10·15대책]수도권 전세대출 받은 1주택자 5만명, DSR 한도 14% 오른다[금융현미경]우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장?미·중 갈등 재점화에 3560선으로 후퇴한 코스피 전 종목 시세 보기 close (1.27%), 삼성전자(1.26%), 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 165,450 전일대비 3,250 등락률 +2.00% 거래량 56,567 전일가 162,200 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 "생보사 의료자문 보험금 전액지급 비율 5년새 10%P↓"꺼지지 않는 삼성생명 '일탈회계' 논란…무엇이 문제길래연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감 전 종목 시세 보기 close (1.17%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 173,800 전일대비 2,600 등락률 +1.52% 거래량 158,546 전일가 171,200 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수대환까지셀트리온, 뉴질랜드서 자가면역질환 치료제 '스테키마' 허가 획득신용미수대환, 추가 투자금 모두 연 4%대 최저금리로 당일 해결 전 종목 시세 보기 close (0.93%) 등이 상승 중이다. 반면 KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 114,400 전일대비 1,300 등락률 -1.12% 거래량 307,757 전일가 115,700 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 역대급 강세장 시총 경쟁 승자는 '두산에너빌리티'[10·15대책]수도권 전세대출 받은 1주택자 5만명, DSR 한도 14% 오른다[금융현미경]우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장? 전 종목 시세 보기 close (-1.21%), HD한국조선해양 HD한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 426,000 전일대비 1,500 등락률 -0.35% 거래량 56,575 전일가 427,500 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 중국은 0척 굴욕…'영하 163도 화물도 척척' 韓, 전세계 LNG운반선 수주 '싹쓸이'연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감유안타 "4분기 코스피 전망 3350~3750으로 상향" 전 종목 시세 보기 close (-0.58%), SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 246,500 전일대비 3,000 등락률 +1.23% 거래량 116,165 전일가 243,500 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 [클릭 e종목]"SK스퀘어, 하이닉스 편입 부담의 대안"연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감반도체 투톱 날자 삼성·SK그룹 시총 1000조 돌파 전 종목 시세 보기 close (-0.41%) 등은 하락세다.

업종별로 보면 운송장비부품(3.46%), 운송창고(3.04%), 증권(2.67%), 전기가스(2.30%), 화학(2.11%), 유통(2.00%) 등 대부분 업종이 상승했다. 반면 금속(-1.53%), 오락문화(-0.80%), 부동산(-0.04%) 등 업종은 하락세를 나타냈다.

코스닥지수는 같은 시간 전날 대비 1.92포인트(0.22%) 오른 866.64를 기록했다. 이날 지수는 2.10포인트(0.24%) 오른 866.82로 출발했다. 외국인과 기관이 각각 1496억원, 70억원어치를 순매도하고 있다. 개인은 1627억원어치를 사들이고 있다.

시가총액 상위 종목 중에선 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 209,000 전일대비 9,600 등락률 +4.81% 거래량 144,066 전일가 199,400 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 코스피, 외국인·기관 '팔자'에 3580선 마감…코스닥은 강보합세코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세황금 연휴에도 뜨거운 랠리…코스피, 3600선 안착 전 종목 시세 보기 close (5.57%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 138,000 전일대비 12,800 등락률 +10.22% 거래량 578,367 전일가 125,200 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 미·중 갈등 재점화에 3560선으로 후퇴한 코스피사상 최고치 경신했던 코스피 하락 '전환'신용미수대환, 추가 투자금 모두 연 4%대 최저금리로 당일 해결 전 종목 시세 보기 close (5.03%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 568,000 전일대비 19,000 등락률 +3.46% 거래량 50,885 전일가 549,000 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 미·중 갈등 재점화에 3560선으로 후퇴한 코스피사상 최고치 경신했던 코스피 하락 '전환'미·중 우려 완화에 삼전 서프라이즈…코스피, 사상 최고치 '돌파' 전 종목 시세 보기 close (4.19%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 54,700 전일대비 4,100 등락률 +8.10% 거래량 657,937 전일가 50,600 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 미·중 갈등 재점화에 3560선으로 후퇴한 코스피코스피, 외국인·기관 '팔자'에 3580선 마감…코스닥은 강보합세에코프로비엠, 유럽 판매 법인 설립 추진…고객 다변화 추진 전 종목 시세 보기 close (3.16%), 실리콘투 실리콘투 257720 | 코스닥 증권정보 현재가 44,400 전일대비 1,050 등락률 +2.42% 거래량 296,307 전일가 43,350 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 [클릭 e종목]"실리콘투, 주가 양호한 흐름 지속 전망…목표가↑"연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감[클릭 e종목]"실리콘투, 3분기 성수기 실적↑…저점 매수 기회" 전 종목 시세 보기 close (2.65%), 클래시스 클래시스 214150 | 코스닥 증권정보 현재가 48,000 전일대비 1,200 등락률 +2.56% 거래량 67,580 전일가 46,800 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승코스피, 美 금리인하에 외인·기관 순매수 전환 효과…사상 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close (2.03%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 39,150 전일대비 600 등락률 +1.56% 거래량 157,274 전일가 38,550 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 추가 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 부담 없는 금리로미·중 우려 완화에 삼전 서프라이즈…코스피, 사상 최고치 '돌파'코스피, 외국인·기관 '팔자'에 3580선 마감…코스닥은 강보합세 전 종목 시세 보기 close (1.56%) 등이 상승했다. 반면 보로노이 보로노이 310210 | 코스닥 증권정보 현재가 159,000 전일대비 2,700 등락률 -1.67% 거래량 41,970 전일가 161,700 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감韓증시 장 초반 혼조세…코스피 강보합·코스닥 하락전환코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승 전 종목 시세 보기 close (-3.28%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 87,500 전일대비 2,600 등락률 -2.89% 거래량 268,780 전일가 90,100 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 코스피, 외국인·기관 '팔자'에 3580선 마감…코스닥은 강보합세코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세황금 연휴에도 뜨거운 랠리…코스피, 3600선 안착 전 종목 시세 보기 close (-2.77%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 139,700 전일대비 4,400 등락률 -3.05% 거래량 182,305 전일가 144,100 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 미·중 갈등 재점화에 3560선으로 후퇴한 코스피코스피, 외국인·기관 '팔자'에 3580선 마감…코스닥은 강보합세코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (-2.57%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 259,000 전일대비 7,500 등락률 -2.81% 거래량 46,884 전일가 266,500 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 미·중 갈등 재점화에 3560선으로 후퇴한 코스피코스피, 외국인·기관 '팔자'에 3580선 마감…코스닥은 강보합세코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (-2.06%), 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 269,000 전일대비 3,500 등락률 -1.28% 거래량 7,005 전일가 272,500 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 휴젤, '메디컬 에스테틱 전문가' 캐리 스트롬 글로벌 CEO 선임연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감韓증시 장 초반 혼조세…코스피 강보합·코스닥 하락전환 전 종목 시세 보기 close (-1.65%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 43,200 전일대비 1,100 등락률 -2.48% 거래량 99,772 전일가 44,300 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감코스피, 2% 넘게 하락하며 3380선으로 밀려…"관세협상 난항 우려"코스피, 외인·기관 순매도에 2% ↓…3400선 붕괴 전 종목 시세 보기 close (-1.58%), 케어젠 케어젠 214370 | 코스닥 증권정보 현재가 61,500 전일대비 1,000 등락률 -1.60% 거래량 22,503 전일가 62,500 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세 전 종목 시세 보기 close (-1.44%), HPSP HPSP 403870 | 코스닥 증권정보 현재가 35,900 전일대비 300 등락률 -0.83% 거래량 183,768 전일가 36,200 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 [PE는 지금]중소형 PEF 전성시대 올까연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감[클릭 e종목]"HPSP, 후공정으로 사업영역 다변화 기대…목표가 ↑" 전 종목 시세 보기 close (-1.38%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 435,500 전일대비 9,500 등락률 -2.13% 거래량 122,000 전일가 445,000 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 하이스탁론, DSR 무관 상품과 연 4%대 최저금리 상품으로 투자문턱 낮춘다미·중 갈등 재점화에 3560선으로 후퇴한 코스피신용미수대환, 추가 투자금 모두 연 4%대 최저금리로 당일 해결 전 종목 시세 보기 close (-1.12%), 에스엠 에스엠 041510 | 코스닥 증권정보 현재가 119,500 전일대비 1,600 등락률 -1.32% 거래량 31,128 전일가 121,100 2025.10.16 09:41 기준 관련기사 "엔터업, 내년 역사상 스케일 가장 큰 해 전망""BTS 월드투어, 엔터산업 대세상승 신호탄"연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감 전 종목 시세 보기 close (-1.07%) 등은 하락 중이다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>