본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

충청

호서대 환경공학과, 광산배수 처리 혁신 기술로 전국 공모전 수상

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.10.16 09:21

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

Mine-Tech 페스타'서 장려상 2관왕… 지능형 배수처리·철기반 친환경 정화기술로 호평

수상한 학생들과 지원현 교수(왼쪽에서 3번째)/호서대

수상한 학생들과 지원현 교수(왼쪽에서 3번째)/호서대

AD
원본보기 아이콘

호서대학교 환경공학과 학생들이 광산 오염수 정화를 위한 차세대 기술로 전국 대회에서 우수한 성과를 거두며 주목받고 있다.


산업현장의 문제를 공학적으로 해결한 창의적 아이디어가 '친환경 자원산업 혁신'의 새로운 모델로 평가받고 있다.

호서대는 16일 환경공학과 강유림·강산들 학생이 산업통상자원부와 한국광해광업공단이 주최한 '2025 Mine-Tech 페스타'에서 장려상을 수상했다"고 16일 밝혔다.



두 학생은 양수찬 박사과정생과 '지능형 광산배수처리시스템(Intelligent Mine Drainage Treatment System)'을 제안해 기술적 완성도와 실용성 측면에서 높은 평가를 받았다.


이 기술은 유량 변화가 심한 광산 배수의 특성을 고려해 가변형 반응조를 통해 혼화·응집 효율을 극대화하고, 실시간으로 반응 조건을 조절해 에너지 절감과 처리 안정성을 확보한 것이 핵심이다.

또 다른 수상 기술인 '철 기반물질을 이용한 비소·망가니즈 복합오염 처리 기술'은 낮은 농도의 오염물질이 대량 유입되는 환경에서도 철 기반 흡착제의 반응성을 개선해 약품 사용량을 줄이고 친환경성을 높인 기술로 주목받았다.


두 기술 모두 현장 적용성과 확장 가능성에서 우수 평가를 받았다.


지도교수인 지원현 교수는 "학생들이 제안한 기술은 연구실 수준을 넘어 산업 현장에 적용할 수 있는 수준의 완성도를 보였다"며 "후속 연구를 통해 상용화 가능성을 구체화해 나가겠다"고 말했다.


한편 호서대 환경공학과는 1988년 개설 이후 공학교육인증제 도입, 환경기술연구센터 설립, 충남녹색환경지원센터 운영 등으로 산업현장형 환경전문 인재 양성에 앞장서고 있다.


공학과 인문·사회과학의 융합 교육을 기반으로 지속가능한 환경기술 인재 양성 중심 대학으로 자리매김하고 있다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] "평균 연봉 1억이지만 못 버텨요" 금감원 3040 퇴직자 2배 '껑충' [단독] "평균 연봉 1억이지만 못 버텨요" 금감원 3... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'미리 보는 李 정부 부동산 정책 답안지' 민주당 재집권 보고서, '데스노트' 될까 우려

'부모님 장수' 위한다면"000에 모실게요"

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"테이블에 기저귀 버리고 갔다"… 젊은 부부에 분노한 고기집 사장

"상류층 생활 유지해야"…톱스타와 이혼 후 月 3억 요구한 전남편

출근길 '먹통'된 유튜브·유튜브 뮤직…글로벌서 오류 발생

동부지검 파견 백해룡 "불법단체 출근…명퇴 생각도"

새로운 이슈 보기