CJ온스타일, 17일부터 하반기 최대 쇼핑 축제 '컴온스타일' 개최

17일부터 10일간 '컴온스타일' 개최

셀럽 100인 직접 써본 취향템 한자리에

CJ온스타일이 하반기 최대 규모의 쇼핑 축제 '컴온스타일'을 17일부터 26일까지 개최한다고 16일 밝혔다.

2023년 4월 처음 선보인 '컴온스타일'은 매년 상·하반기 두 차례 열리는 CJ온스타일의 초대형 쇼핑 축제다.

CJ온스타일이 17일부터 26일까지 하반기 최대 규모의 쇼핑 축제 ‘컴온스타일’을 진행한다. CJ온스타일 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 셀럽·인플루언서 100인이 직접 사용하고 추천한 상품을 '요즘 잘산템(잘 산 아이템)'이라는 테마로 기획했다. CJ온스타일 간판 IP(지식재산권)인 기은세, 유인나, 박세리, 최화정, 강주은 등이 총출동한다. 이외에도 채정안(채컬렉티브), 이사배(투슬래시포) 등 브랜드를 직접 론칭하거나 디렉팅한 셀럽과 드엘리사, 위드디노, 다다살림 등 인기 인플루언서들도 참여한다.

행사 상품은 CJ온스타일이 제안하는 하반기 라이프스타일 키워드 ▲슬로우에이징 ▲스마트홈 ▲홈루틴 ▲취향소비 4대 테마에 맞춰 큐레이션 했다. 슬로우에이징에서는 단백질 쉐이크 플라이밀, 올리브오일 레몬샷 이야이야앤프렌즈 등을 박세리의 '큰손언니 BIG세리', 강주은의 '굿라이프'에서 소개한다. 스마트홈에서는 음식물 처리기 미닉스, 로봇청소기 드리미 등을 선보인다.

글로벌 브랜드 협업도 강화했다. 라부부·몰리·스컬판다·크라이베이비 등 캐릭터 10종을 매일 2회(오전 11시, 오후 8시) 한정 수량 판매한다.

또 CJ온스타일의 빠른 배송 서비스 '바로도착'이 나이키 공식 수입 상품에 처음 적용된다. 모바일 앱에서 오후 1시까지 주문하면 일부 상품은 당일 도착을 보장한다.

행사 기간 매일 최대 5만원의 4종 쿠폰책(5만·1만·7000·3000원)을 전 고객에게 제공한다. 최대 4만원의 멤버십 할인과 요즘 잘산템 브랜드 대상 최대 10% 카드 즉시 할인 혜택도 받을 수 있다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



