경기도, 23~24일 기후테크 컨퍼런스…기후위기 대응 등 논의

경기도가 이달 23~24일 수원 경기융합타운(경기신용보증재단 3층)에서 '2025 경기도 기후테크 컨퍼런스'를 개최한다. 이번 행사는 과학적 근거에 기반한 기후위기 대응과 기술 혁신, 투자 활성화를 촉진하기 위해 마련됐다.

'기후경제시대, 지금이 기후테크에 투자할 시간'을 주제로 열리는 행사에는 국내외 대사·기후테크 기업·투자사·스타트업·도민 등이 참여한다. 경기도가 주최하고 경기환경에너지진흥원과 경기창조경제혁신센터가 공동 주관한다.

24일 개막행사에는 크리스 리(하와이주 상원의원), 앤드류 창(뉴에너지넥서스 CEO), 이단 코헨콜(미국 캡처6 대표)이 기후테크 산업과 기후경제의 미래를 주제로 기조강연을 진행한다.

이어 패널토론은 전의찬 기후위기대응위원장의 사회로 로이 토버트(3D), 루신다 워커(주한영국상공회의소), 밀렌 듀올게로프(월드뱅크), 박건후(NH투자증권) 등 국내외 전문가가 참여한다.

또 기후테크 쇼케이스에서는 국내외 대표 기후테크 기업과 투자사들이 모여 기후테크 유니콘 성장전략 및 오픈이노베이션 협력 사례를 공유한다. 참석자는 로이 토버트(D3), 트리사나 나그라니(클라임웍스), 함일한(H에너지), 서유택(현대건설), 이기학(두산에너빌리티), 이호섭(한국CCUS추진단) 등이다. 좌장은 김효은 클라이밋웍스(ClimateWorks) 재단 대표가 맡는다.

기후테크 세미나에서는 '기후금융과 기후테크의 투자·정책·시장 전략'을 주제로 김종대 교수(인하대), 한국환경연구원, NH투자증권, 경기신용보증재단 등이 국내외 기후금융 정책과 투자 전략을 발표한다.

기후테크 경진대회에서는 예선을 거친 7팀이 실증 가능한 기후테크 아이디어를 발표하고, 이날 오후에는 탄소중립펀드 투자유치 피칭데이가 열린다. 예선을 통과한 10개 스타트업이 본선에 진출해 IR 피칭을 진행한다.

행사장 3층 다목적홀에서는 ▲누비랩 ▲에이트테크 ▲파이네코 ▲타이가 ▲그린컨티뉴 ▲에논 등 국내 기후테크 스타트업의 기술이 전시된다.

변상기 경기도 기후환경정책과장은 "기후테크는 미래 산업이자 기후경제의 새로운 성장축"이라며 "이번 컨퍼런스가 기술·금융·정책·도민이 함께하는 기후테크 생태계 전환의 출발점이 되길 기대한다"고 말했다.





