안동병원, ‘의료기관 인증 4주기’ 획득

경북 북부권 의료안전망 재확인

환자안전·의료질 모두 최고 수준 통과

안동의료재단 안동병원이 보건복지부 산하 의료기관평가인증원으로부터 '의료기관 인증 4주기'를 획득했다.

이는 환자 안전과 의료 질을 동시에 충족한 전국 최고 수준의 종합병원만이 받을 수 있는 인증으로, 경북 북부권 거점의료기관으로서 안동병원의 위상을 다시 한번 입증했다.

의료기관 인증제도는 환자 중심의 진료환경 조성과 안전한 의료서비스 제공을 위해 도입된 제도로, 전국 의료기관의 자발적인 참여를 통해 의료의 질을 지속해서 높이는 것이 목적이다.

이번 4주기 인증은 2025년부터 2029년까지 유효하며 ▲기본가치체계 ▲환자 진료체계 ▲조직관리체계 ▲성과관리체계 등 4개 영역, 13개 장, 92개 기준, 512개 조사항목을 모두 충족해야 하는 까다로운 절차를 통과해야만 부여된다.

안동병원은 평가를 앞두고 전 직원이 환자 안전 시스템을 전면 재점검하고, 감염관리 프로토콜을 강화하는 등 전 부문에서 철저한 준비를 진행했다.

특히 환자 안전 보장, 질 향상 운영체계, 감염예방 관리 분야에서 우수한 평가를 받아 지역 응급·중증·필수 의료의 최후 보루로서 역할을 확고히 했다.

강신홍 안동병원 이사장은 "이번 인증은 모든 임직원이 환자 안전을 최우선으로 삼고 의료의 질을 높이기 위해 꾸준히 노력한 결과"라며 "앞으로도 지역민이 가장 신뢰하고 찾을 수 있는 병원으로 자리매김하기 위해 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

한편 안동병원은 보건복지부 '포괄 2차 종합병원 사업' 수행기관으로, '비상 진료기여도 평가'에서 3회 연속 S등급을 획득하는 등 경북 북부권의 응급·중증·필수 의료를 책임지는 최종 의료안전망으로 자리 잡고 있다.

안동병원의 4주기 의료기관 인증은 단순한 평가 통과가 아니라, 지역 의료의 품격을 한 단계 끌어올린 상징적 성과로 평가된다.

'신뢰와 안전'이라는 두 축을 중심으로 안동병원이 만들어갈 다음 5년이 더욱 기대된다.





