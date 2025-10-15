전남교육청 "학령인구 학생 수 차이 25명…1,391명 불일치는 오류"

김재철 도의원 지적에 해명…"주소지 불일치 등 원인"



전남도교육청은 15일 김재철 전남도의원이 제기한 '7~12세 전남 인구통계와 학생 수 차이' 관련 의혹에 대해 "실제 차이는 25명에 불과하다"고 해명했다.

앞서 김 의원은 '5분 자유발언'을 통해 "전남 아동 1,391명이 도내 초등학교에서 확인되지 않는다"고 주장한 바 있다.

전남도교육청은 이날 해명자료를 내고 "김 의원이 발표한 내용은 자료를 제출하는 과정에서 발생한 오류"라며 "유예·면제 등 취학관리대상자를 포함하면 인구통계와 학생 수의 차이는 25명"이라고 밝혔다.

도교육청에 따르면 전남도 7~12세 인구는 7만8,625명이며, 교육통계 기준 학생 수는 7만6,342명이다. 여기에 유예·면제 등 취학관리대상자 2,258명을 포함하면 7만8,600명으로 집계된다.

통계상 25명의 차이는 취학 이후 시도 간 주소지 이전이나 광주·전남 간 공동학구제로 재학학교와 주소지가 불일치하는 경우 등이 원인으로 파악됐다. 도교육청은 현재 25명 각각의 사유를 확인하고 있다.

도교육청은 학교 의무교육관리위원회와 취학관리전담기구를 통해 도내 아동의 소재를 주기적으로 파악하고 있으며, 실종 우려 아동에 대해서는 경찰서 및 관계기관과 연계해 신속히 확인·조치하는 체계를 유지하고 있다고 설명했다.

김병남 유초등교육과장은 "이번 해명은 제출자료의 오해를 바로잡기 위한 것이다"며 "확인 결과 주소지 불일치 등의 사유 외에는 별다른 이상이 없었다"고 말했다.

이어 "이번을 계기로 도내 아동의 안전확인 시스템을 강화하고, 학부모와 도민이 안심할 수 있도록 아동 안전에 대한 관리체계를 더욱 꼼꼼히 점검하겠다"고 덧붙였다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



