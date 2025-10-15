본문 바로가기
청도군, 축제장 현장 합동안전점검 실시

영남취재본부 최대억기자

입력2025.10.15 18:45

청도군(군수 김하수)은 부군수(김동기) 주재로 군민과 관광객 모두가 안심하고 즐길 수 있는 안전한 축제 환경 조성을 위해 '2025 청도반시축제 및 청도세계코미디아트페스티벌' 축제장 현장 합동안전점검을 실시했다고 15일 밝혔다.

청도군, 축제장 현장 합동안전점검 실시
청도군에 따르면 축제 준비가 막바지에 이른 가운데 지난 14일 경찰서·소방서, 전기·가스안전공사 등 유관기관과 안전관리자문단, 교통·위생·보건 등 관련 부서가 안전 점검에 참여했다.


이들은 취약점을 상호 공유하고 즉각적인 보완계획을 논의하는 등 성공적인 축제를 위한 사전 준비에 만전을 기하는 자리를 가졌다.

주요 점검 내용으로는 누전차단기 및 전기배선 안전 설치 여부, 무대 및 주위 시설 안전성, 소방안전 조치, 가스 소화안전 시설, 교통혼잡 시 주정차 및 경찰 안전 분야 등 해당 분야별로 표준점검표를 이용해 집중 점검 함으로써 축제 진행 중 발생할 수 있는 모든 유형의 안전사고를 미연에 방지하는데 주안을 뒀다.


김동기 부군수는 "분야별 점검 결과에 따라 각 소관 부서에서는 축제 시작 전까지 지적사항을 신속히 보완해 시작부터 안전한 축제가 될 수 있도록 철저히 준비해 주시길 바란다"며 "합동 안전점검을 필두로 축제 종료 시까지 단 한 건의 안전사고도 발생하지 않도록 각자 맡은 분야에서 최선을 다해 달라"고 당부했다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
