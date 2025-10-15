산업부, '대왕고래 프로젝트' 의혹 감사원 감사 청구

액트지오 선정·지진 안전성 검토 취소·성과급 논란 등

산업통상부가 동해 가스전 개발 사업 '대왕고래 프로젝트' 추진 과정에서 불거진 의혹에 대해 감사원 공익감사를 청구하기로 했다.

산업부는 김정관 장관이 13일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 국정감사에서 제기된 논란을 계기로, 한국석유공사에 대한 감사를 공식 지시했다고 15일 밝혔다.

국정감사에서 도마에 오른 핵심 쟁점은 ▲울릉분지 기술평가 용역 수행업체 '액트지오(ActGeo)'의 선정 과정과 평가 기준 ▲한국지질자원연구원이 수행하던 동해 탐사시추 지진 안전성 검토 연구의 취소 경위 ▲담당팀과 임원에 대한 최고등급의 성과평가 등이다.

산업통상부는 "관련 규정과 절차에 따라 신속히 감사원에 공익감사를 청구할 계획"이라며 "한국석탄공사 사장 관련 별도 의혹에 대해서도 부처 차원에서 조사를 진행할 것"이라고 했다.

대왕고래 프로젝트는 윤석열 정부 시절 한국석유공사가 동해 심해 약 1500m 해저에서 가스전 가능성을 탐사하기 위해 추진한 국책사업이다.

2021년 울릉분지에서 시작된 대왕고래 시추사업은 2023년 탐사 결과 '경제성 부족' 판정을 받으며 사실상 중단 위기에 놓였다. 그러나 석유공사는 사업을 완전히 접지 않고, 울릉분지의 구조적 잠재성을 다시 검토하기 위한 '기술평가' 용역을 발주했다. 이 과정에서 미국계 지질 분석업체 액트지오가 용역 수행사로 선정됐는데, 평가 기준과 선정 절차를 둘러싸고 공정성 논란이 제기됐다. 이어 2024년 하반기에는 한국지질자원연구원이 수행 중이던 지진 안전성 검토 용역이 돌연 취소되면서 외압 의혹으로까지 번졌다.

또 석유공사가 사업 중단 직후인 2024년 말 내부 인사들에게 성과급을 지급하고, 담당 임원을 부사장으로 승진시킨 사실이 알려지면서 논란이 커졌다. 당시 국회 산업위 일부 의원들은 "경제성 없다고 보고한 사업에 최고등급 평가를 부여한 것은 납득할 수 없다"며 감사원 조사를 요구했다.

조사는 한국석유공사 본사와 울산본부 등을 대상으로 이뤄질 것으로 보인다. 감사 범위에는 용역계약, 외부 평가자료, 성과급 산정 내역 등이 포함될 전망이다.

감사 결과에 따라 산업부와 석유공사 간 책임 소재와 절차 위반 여부가 향후 수사기관 이첩이나 인사 조치로 이어질 가능성도 제기된다.





