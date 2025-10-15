본문 바로가기
춘천시 "단 1분, 춘천 고향사랑을 AI로 표현하세요"

이종구기자

입력2025.10.15 10:34

내달 5일까지 '춘천시 고향사랑기부제 AI 숏폼 공모전'
AI 활용해 취지·답례품·세액공제 등 영상 제작
최우수 50만원 등 5명 시상…12월 초 결과 발표

강원도 춘천시 고향사랑기부제를 AI 숏폼으로 알린다.

춘천시 고향사랑기부제 AI숏폼 공모전 홍보 포스터. 춘천시 제공

춘천시(시장 육동한)는 15일부터 내달 5일까지 숏폼 영상 공모전을 개최한다. 주제는 'AI로 표현하는 춘천시 고향사랑기부제 이야기'로 춘천시 고향사랑기부제에 관심있는 누구나 참여할 수 있다.


참가자는 고향사랑기부제도의 취지나 답례품, 세액공제 등 다양한 내용을 담은 영상을 제작해 유튜브·인스타그램·네이버 등 개인 계정에 영상을 업로드한 뒤 이메일로 신청서를 접수하면 된다.

심사는 공모요건에 맞지 않은 작품을 제외하고 심사를 통해 순위별로 △최우수 50만원(1명) △우수 20만원(1명) △장려 10만원(3명)을 수여한다. 수상작은 12월 초에 발표하며 시 공식 SNS 등에서 게시한다.


춘천시 관계자는 "빠르게 진화하는 온라인 콘텐츠 지형 변화에 발맞춰 AI 특화 공모전을 마련했다"며 "생성형 AI를 통해 상상 속 아이디어가 구현되고 더 많은 사람에게 전해지는 계기가 되길 바란다"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
