[특징주]삼성바이오로직스, 실적 기대감에 6일 연속 상승

삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,106,000 전일대비 79,000 등락률 +7.69% 거래량 147,597 전일가 1,027,000 2025.10.15 09:20 기준 관련기사 [클릭e종목]삼성바이오로직스 '공장 풀가동' 코스피, 외국인·기관 '팔자'에 3580선 마감…코스닥은 강보합세"속도보단 정합성"…해외 거점 신중론 꺾지 않는 삼성바이오 전 종목 시세 보기 close 가 6일 연속 상승세를 지속하고 있다.

15일 오전 9시18분 현재 한국거래소에서 삼성바이오로직스는 전일 대비 7만원(6.82%) 오른 109만7000원에 거래되고 있다.

실적 기대감이 주가 상승동력으로 작용하고 있는 것으로 풀이된다. 이날 키움증권은 삼성바이오로직스에 대해 3분기 연결 기준 매출액 전년 동기 대비 37% 증가한 1조6247억원, 영업이익 91% 늘어난 6462억원을 기록할 것으로 전망했다. 허혜민 키움증권 연구원은 "시장 컨센서스(증권사 전망치 평균) 매출액 1조5506억원과 영업이익 5052억원을 각각 5%, 28% 상회할 것"이라며 "우호적인 환율, 에피스 마일스톤 유입, 4공장 풀가동 레버리지 효과로 호실적이 기대된다"고 설명했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



