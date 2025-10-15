본문 바로가기
[특징주]삼성바이오로직스, 실적 기대감에 6일 연속 상승

송화정기자

2025.10.15

삼성바이오로직스 가 6일 연속 상승세를 지속하고 있다.


15일 오전 9시18분 현재 한국거래소에서 삼성바이오로직스는 전일 대비 7만원(6.82%) 오른 109만7000원에 거래되고 있다.


실적 기대감이 주가 상승동력으로 작용하고 있는 것으로 풀이된다. 이날 키움증권은 삼성바이오로직스에 대해 3분기 연결 기준 매출액 전년 동기 대비 37% 증가한 1조6247억원, 영업이익 91% 늘어난 6462억원을 기록할 것으로 전망했다. 허혜민 키움증권 연구원은 "시장 컨센서스(증권사 전망치 평균) 매출액 1조5506억원과 영업이익 5052억원을 각각 5%, 28% 상회할 것"이라며 "우호적인 환율, 에피스 마일스톤 유입, 4공장 풀가동 레버리지 효과로 호실적이 기대된다"고 설명했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
