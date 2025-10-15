[오늘의신상]CJ제일제당, 슈퍼말차와 손잡고 '비비고 말차 붕어빵' 출시

유기농 말차 브랜드 '슈퍼말차'와 협업

말차크림과 말차빵의 조화로 고급스러운 풍미 구현



비비고 말차 붕어빵은 하나의 라이프스타일로 자리 잡고 있는 글로벌 말차 트렌드를 적극적으로 반영한 제품이다. 국내산 말차 원료를 함유한 크림 필링과 빵으로 말차의 풍미를 구현한 것이 특징이며, 국산 찹쌀가루를 활용한 CJ제일제당만의 차별화된 '프리믹스 기술'로 바삭하고 쫀득한 식감까지 살렸다.

에어프라이어에 10분만 조리하면 간편하게 맛있는 붕어빵을 즐길 수 있다. 이번 신제품은 이마트 등 전국 대형마트와 CJ더마켓, 마켓컬리 등 주요 온라인몰에서 구매할 수 있다.

오는 11월에는 붕어빵에 이은 두 번째 협업 제품으로 '비비고 말차 호떡'을 선보일 예정이다. 이 제품은 다가오는 겨울 시즌에 맞춰 한국의 대표 간식인 호떡을 재해석한 것으로, 쫄깃한 반죽에서 말차 풍미를 느낄 수 있다. 말차에 익숙한 젊은 세대는 물론 전통 간식을 선호하는 기존 세대까지 아우르며 폭넓은 연령층으로부터 좋은 반응을 얻을 것으로 기대된다.

CJ제일제당 관계자는 "최근 말레이시아와 태국에 매장을 오픈하는 등 국내산 말차를 전 세계에 알리고 있는 슈퍼말차와 협업해 젊은 소비자들에게 더 가까이 다가가고자 한다"며 "앞으로도 시장 트렌드와 고객의 눈높이에 맞는 제품을 계속해서 선보일 것"이라고 밝혔다.





