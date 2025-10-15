본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기타

[클릭 e종목]"조선株, 중국은 중국 편·미국은 내 편"

박형수기자

입력2025.10.15 07:25

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

유안타증권은 15일 미국과 중국 간 갈등이 심해지면 국내 조선업종은 오히려 수혜를 볼 수 있다고 분석했다.


중국 상무부는 전날 한화오션의 미국 내 자회사 5곳에 반외국제재법에 근거해 중국 내 조직과 개인이 이들과 거래, 협력 등의 활동을 수행하는 것을 금지한다고 발표했다. 한화오션 주가는 5.7% 하락했다.

김용민 유안타증권 연구원은 "미국 내 조선업 확장의 중추를 담당할 회사들이 중국과 관련성을 가질 가능성 원천 봉쇄당한 상황"이라며 "에너지 수출입 관계와 최근 트렌드 등을 고려해도 제재 영향은 제한적일 것"이라고 설명했다.


이어 "미국에서 만들어진 배는 원래 중국이랑 엮일 일이 없다"며 "전 세계 조선 시장에서 가격 경쟁력이 전혀 없는 미국산 선박은 애초에 미국 항구 간 운송을 타깃으로 건조한다"고 덧붙였다.


그는 "한화오션을 포함한 조선 업종 내 전체적인 조정은 중국 제재가 미·중 양국 간 해상 분쟁의 격화로 이어지고 이로 인해 국내 조선업종에 전반적 타격이 발생할 수 있다는 우려 때문"이라고 말했다.

김 연구원은 "미·중 양강구도의 조선, 해운 분쟁이 확산한다면 오히려 국내 조선업체는 미국의 대리인 역할을 맡게 되며 수혜를 볼 것"이라고 내다봤다. 그는 "미·중 해상 패권 경쟁에서 유독 국내 조선업종이 주목받은 이유는 중국의 유일한 대항마이기 때문"이라며 "중국의 제재는 오히려 중국이 긴장했다는 증거로 볼 수 있다"고 강조했다.


[클릭 e종목]"조선株, 중국은 중국 편·미국은 내 편"
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아버님 아파트에 모실 걸"…'사망 위험' 높아지는 주거 형태 따로 있었네 "아버님 아파트에 모실 걸"…'사망 위험' 높아지는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하와이보다 뜨겁다"…한국인 몰려가는 '세계 3위 섬'의 정체

무방비로 캄보디아 위험지역 들어간 BJ, 조마조마 생방송 보니…

“서랍 속 아이폰이 2천만원?” 수천만~수억원 은퇴자금 번다

"尹 부부, 프랑스 순방 때 반려견 머물 호텔 스위트룸 요구"

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

천당 아래 분당, 분당 아래는 여기?…구축 아파트 경매 후끈

우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장?

새로운 이슈 보기